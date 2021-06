Mercato - PSG : Keylor Navas, trois cadors européens à l’affût

Alors que Gianluigi Donnarumma arrive au PSG pour concurrencer Keylor Navas, ce dernier suscite l’intérêt de prestigieuses écuries.

"Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence", a écrit Keylor Navas sur les réseaux sociaux ce lundi, sans que l’on sache trop s’il parlait de la sélection du Costa Rica ou de son club, le Paris Saint-Germain, où Gianluigi Donnarumma arrive pour lui disputer la place de N°1.

La Juve s’intéresse à Navas après Donnarumma

Une chose est certaine : l’ancien portier du Real Madrid, trois fois vainqueur de la Ligue des Champions avec les Merengue, n’apprécie pas de voir un concurrent débarquer. Cela lui a-t-il donné des envies de départ ? Non, mais des idées aux plus grandes équipes européennes, oui.

En effet, il semble y avoir un gardien international de trop à Paris, et certains souhaiteraient bien en récupérer un. À commencer par la Juventus, qui avait déjà tenté de recruter Donnarumma à Milan, et qui pourrait aujourd’hui essayer avec Navas selon les informations d’AS.

Paris aura le dernier mot

Le Costaricain se trouve dans le viseur de la Vieille Dame, malgré la présence de Wojciech Szczesny, pas toujours très fiable, au sein de l’effectif. Le deuxième club sur les rangs n’est autre que le Milan, qui a perdu Donnarumma mais l’a remplacé par Mike Maignan. Deux clubs où Navas devra donc «gagner» sa place.

Reste enfin Manchester United, où David De Gea n’y arrive plus et pourrait être poussé vers la sortie. Dans tous les cas, Paris aura le dernier mot, et réclamerait 12 M€ selon AS. Lorsque le PSG ne souhaite pas vendre un joueur, celui-ci reste généralement à quai. Et pour cela, encore faudrait-il que Navas ait envie de quitter le navire.