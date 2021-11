PSG : Lionel Messi incertain face à l'OGC Nice

Après des débuts timides avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi vit des heures plus joyeuses depuis quelques jours. Buteur face à Nantes (3-1) et auteur de trois passes décisives face à l'AS Saint-Etienne (1-3) une semaine plus tard, il a surtout été vainqueur du Ballon d'Or pour la septième fois de sa carrière, lundi soir, au Théâtre du Châtelet.

Lionel Messi a été le grand gagnant de la cérémonie organisée par France Football. L'Argentin a écrit une page de plus dans les livres d'histoire, et marque le football d'une empreinte indélébile. Un Ballon d'Or 2021 présent sur la pelouse pour défier l'OGC Nice mercredi soir (21h00) ? Pas si vite... L'ancien du FC Barcelone est incertain, comme annoncé ce mardi.

Symptômes de gastro-entérite pour le Ballon d'Or

En effet, le PSG a publié son traditionnel point médical d'avant-match en milieu de journée, et précise dans celui-ci que son numéro 30 est malade. "Lionel Messi et Leandro Paredes n’ont pas participé à la séance d’entraînement aujourd’hui suite à des symptômes de gastro-entérite. Un point sera fait demain matin", précise le club de la capitale ce mardi.

Le club francilien précise aussi que Neymar "souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir". De son côté, Mauro Icardi a fait son retour à l'entraînement, contrairement à trois milieux de terrain : Georginio Wijnaldum, Ander Herrera et Julian Draxler, qui sont d'ores et déjà forfaits face à Nice.

PSG : Neymar devrait être absent au moins six semaines



Le premier "reprendra l’entraînement jeudi", précise le PSG, tandis qu'Ander Herrera devra lui attendre la fin de semaine sous réserve d'une évolution positive. Enfin, l'international allemand Julian Draxler "a repris la course aujourd’hui et continue ses soins au Centre d'Entraînement Ooredoo pour une reprise de l’entraînement prévue entre 2 et 3 semaines". Une infirmerie bien remplie côté PSG, qui compte toutefois une avance assez confortable en Ligue 1 pour aborder le choc face aux Aiglons avec sérénité.