PSG : Lionel Messi de retour au Barça ? L'avis de Ronald Koeman

L'ancien entraîneur du FC Barcelone, Ronaldo Koeman, a donné son avis sur un possible retour de l'Argentin en Catalogne.

Quel avenir pour Lionel Messi ? Nul ne sait de quoi sera fait le futur de l'Argentin, en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain au mois de juin. Plus les semaines passent et plus Lionel Messi semble s'éloigner de la capitale française. La tendance est de plus en plus à un départ et une destination semble se détacher concernant le futur du champion du monde 2022.

"Messi est le meilleur joueur du monde"

Depuis quelques semaines, Lionel Messi est associé à un retour au FC Barcelone après que le vice-président du club, Rafa Yuste, a admis que le club était en pourparlers avec le père et l'agent du joueur. Depuis cette révélation, le manager Xavi, plusieurs joueurs de l'équipe première et des légendes du club ont exprimé leur souhait de voir Messi porter à nouveau le célèbre maillot.

Ronald Koeman, ancien joueur et dirigeant du FC Barcelone, ne déroge pas à la règle, lui qui a pu profiter des services de l'Argentin lors de son passage sur le banc en Catalogne. Dans une interview accordée à Marca, Ronald Koeman a ouvert grand la porte à un retour de l'Argentin au FC Barcelone : "C'est le meilleur joueur du monde"

"Voir Messi avec un autre maillot est toujours étrange"

"C'est le meilleur joueur du monde, quiconque peut l'avoir sera fort. J'ai vécu son départ en direct et ce fut un très mauvais jour. Quand je vois Leo sous un autre maillot, je trouve toujours cela étrange. Je ne sais pas ce qu'il en est et ce que Leo pense. Je suis favorable à ce que Messi soit un joueur du Barça", a ajouté le technicien néerlandais.

Le manager néerlandais a entraîné Messi pendant un an à Barcelone, remportant la Copa del Rey avec l'Argentin comme pièce maîtresse de l'équipe. Cependant, il a vu Lionel Messi partir en 2021 et a passé moins de six mois sur le banc de touche du FC Barcelone, une fois que l'Argentin a quitté la Catalogne, puisqu'il a été démis de ses fonctions et remplacé par Xavi.

En attendant un possible retour au FC Barcelone la saison prochaine, Lionel Messi a encore une année à terminer avec le Paris Saint-Germain. L'Argentin sera bien évidemment de la partie pour l'immense choc dans la course au titre face au RC Lens samedi soir. Buteur le week-end dernier, Lionel Messi tentera de briller à nouveau devant le public du Parc des Princes.