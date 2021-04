PSG-Lille : Un quatuor offensif Mbappé, Neymar, Di Maria, Kean

Pour affronter le LOSC, le PSG aligne son armada offensive avec Mbappé, Neymar, Di Maria et Kean !

C'est le choc de la 31e journée de Ligue 1 entre le PSG (1er) et le LOSC (2e). Et pour cette affiche, Mauricio Pochettino aligne ses meilleurs éléments offensifs dont Neymar, qui n'avait plus joué depuis le 10 février face à Caen en Coupe de France.

Florenzi et Yazici déclarent forfait à la dernière minute

Deux joueurs ont dû déclarer forfait à quelques heures du coup d'envoi. D'abord Yusuf Yazici, le milieu offensif turc du LOSC, qui a été testé positif à la Covid-19 alors qu'il figurait dans le groupe lillois. Puis c’est Alessandro Florenzi, le latéral droit italien du PSG, considéré cas contact de son compatriote Marco Verratti, testé positif ce vendredi.

PSG : Navas - Diallo, Kimpembe, Marquinhos (c.), Kehrer - Paredes, Gueye - Mbappé, Neymar, Di Maria - Kean.

LOSC : Maignan - Reinildo, Botman, Fonte, Djalo - Bamba, Soumaré, André, Sanches - David, Ikoné.