PSG - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le PSG affronte Lille samedi pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après une escale en Coupe de France en milieu de semaine, les clubs de l’élite sont de retour aux affaires courantes. Si Marseille et Metz ouvrent le bal vendredi soir, l’un des chocs de la 21e journée de Ligue 1 oppose samedi le PSG (1er, 47pts) au LOSC (4e, 35pts). Un match ô combien important pour les deux équipes qui doivent continuer leur marche en avant dans le championnat français.

PSG - Lille, un choc électrique

Le Paris Saint-Germain est dans une très bonne dynamique ces dernières semaines. Invaincus depuis 15 matchs, les Parisiens vont essayer d’ajouter une nouvelle victoire à leur bilan cette saison en disposant de Lille samedi. Le choc contre LOSC intervenant à quatre jours de celui face à la Real Sociedad en Ligue des Champions, c’est d’ailleurs un test pour Luis Enrique et son équipe. Un test que le club francilien compte réussir avec brio en vue de se préparer efficacement contre le club basque. La victoire contre Brest mercredi (3-1 en 8es de finale de Coupe de France, ndlr) peut même servir d’appui puisque les Bretons avaient déjà accroché le PSG en Ligue 1 (2-2). Toutefois, le choc contre Lille n’est pas gagné d’avance pour le PSG.

Eliminé de la Coupe de France mercredi dernier par l’OL (2-1), le LOSC ne fait pas pour autant une mauvaise saison. Les Dogues sont d’ailleurs 4e du championnat et n’ont perdu aucun de leurs quatre dernières rencontres (3 victoires, 1 nul) avant mercredi. Par contre, les hommes de Paulo Fonseca doivent gagner contre le PSG au risque de se faire doubler par Monaco (5e, 35pts) qui compte le même nombre de points avec le club nordiste. Le classement étant serré en haut du tableau, une contre-performance pourrait être fatale pour les Lillois qui peuvent perdre les places européennes à tout moment. Le choc contre le PSG risque donc d’être électrique.

Horaire et lieu de match

PSG – Lille

21e journée de Ligue 1

Lieu : Parc des Princes

A 21h française

Les compos probables du PSG - Lille

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pereira, Beraldo - Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Mbappé, Barcola

Lille : Chevalier - Santos, Yoro, Alexsandro, Ismaily - Bentaleb, Gomes, André - Zhegrova, David, Ounas

Sur quelle chaîne suivre le match PSG - Lille ?

La rencontre entre le Paris Saint-Germain et le LOSC sera à suivre ce samedi 10 février 2024 à partir de 21h sur Canal+Sport. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, My Canal ainsi que sur le service DAZN.