PSG-Lille (0-1) – Les Parisiens ne sont plus les princes du Parc

Avec un nouveau revers à domicile, le PSG poursuit sa mauvaise série à domicile. Une première depuis quatorze ans.

Avec notre partenaire Opta Sports, découvrez les principaux chiffres à retenir après la victoire du LOSC au Parc des princes contre le PSG (0-1).

A domicile, Paris n'y arrive plus…

Paris a perdu chacune de ses 3 dernières réceptions en Ligue 1, il n'avait plus connu une telle série depuis septembre-octobre 2007 (3 également).

Paris comptabilise 5 défaites après 16 matches disputés à domicile cette saison en Ligue 1 (10 victoires, 1 nul), son plus haut total à ce stade de la compétition depuis 2007-2008 (6).

Paris a perdu son premier match à domicile contre Lille en Ligue 1 depuis le 27 avril 1996 (0-1). Le PSG restait sur une série de 21 réceptions sans défaite face au LOSC dans l'élite (13 victoires, 8 nuls).

Après son match nul 0-0 lors du match aller, Paris vient d'enchaîner une deuxième rencontre consécutive en Ligue 1 sans s'imposer contre Lille, une première depuis janvier 2010-avril 2012 (5 à la suite).

Lille voyage bien et bat ses records

Lille n'a perdu aucun de ses 10 derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 2 nuls), seul Lyon est actuellement sur une meilleure série dans l'élite (13). Cette saison, seul Manchester United (0) s'est incliné moins souvent que le LOSC (1) à l'extérieur parmi les équipes des 5 grands championnats européens.

Lille comptabilise 66 points après 31 journées de Ligue 1, le plus haut total de son histoire à ce stade de la compétition dans l'élite (en comptant 3 points pour une victoire). Chacune des 26 équipes ayant glané au moins autant de points à ce stade de la saison a terminé sur le podium en fin d'exercice, 21 étant sacrées championnes de France.

Seul Marseille (8) a écopé plus de cartons rouges que Paris (6) cette saison en Ligue 1.

L'article continue ci-dessous

La quatrième expulsion de Neymar

Neymar a été expulsé pour la deuxième fois cette saison en Ligue 1 et pour la 4ème fois depuis son arrivée dans l'élite (après les cartons rouges reçus contre Marseille le 22 octobre 2017, Bordeaux le 23 février 2020 et Marseille le 13 septembre dernier). Il a été impliqué dans 10 tirs contre Lille (7 frappes et 3 dernières passes avant un tir), son plus haut total dans un match de Ligue 1 sans réussir à marquer depuis le 24 octobre dernier contre Dijon (15).

L'attaquant de Lille Jonathan David a marqué 8 buts en Ligue 1 en 2021, aucun joueur ne fait mieux depuis le début de l'année civile (à égalité avec Kylian Mbappé et Wissam Ben Yedder). 3 des 4 derniers buts du LOSC en Ligue 1 ont été inscrits par le Canadien. Il a marqué 3 buts sur ses 4 derniers tirs cadrés dans l'élite.

Jonathan Ikoné a été décisif lors de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 passes décisives), c'est autant que lors de ses 10 précédents (1 but, 1 passe décisive). Il est impliqué dans 2 des 3 derniers buts de Lille dans l'élite (2 passes décisives).