Kylian Mbappé joueur le plus cher du monde, Neymar "seulement" cinquième

Dans une étude réalisée par KPMG, Mbappé est considéré comme le joueur avec la plus grande valeur marchande (185 millions d’euros).

Depuis des semaines, l’avenir de Kylian Mbappé est sur toutes les lèvres. En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, l’attaquant français n’a toujours pas pris de décision concernant son futur. Restera-t-il dans la capitale française ? Succombera-t-il aux avances du Real Madrid ? Nul ne le sait pour le moment mais cette incertitude ne semble pas jouer de mauvais tours à la cote de Mbappé.

Dans une étude, publiée mardi, le cabinet d’audit KPMG assure que le champion du monde est le joueur le plus cher du monde. Avec une valeur marchande estimée à 185 millions d’euros, le natif de Bondy devance largement Harry Kane et Raheem Sterling, les deux Anglais étant estimés à 125 millions d’euros. L’Angleterre est d’ailleurs à la fête puisque Jadon Sancho arrive lui en quatrième positon (118 millions d’euros).

Au début de l’année, l’Observatoire du football CIES estimait pourtant que Marcus Rashford était le joueur le plus « valuable » en raison des années de contrat restantes. Preuve que suivant les critères choisis, n’importe quel joueur peut être considéré comme le plus cher du monde. Néanmoins, cette estimation de la valeur de Mbappé par KPMG va dans le sens où le PSG ne serait à l’écoute que d’offres supérieures à 200 millions d’euros pour son attaquant.

Obligé de rester sur le flan durant un bon mois et ayant vu Mbappé endosser le costume du star avec son triplé contre le Barça, Neymar pointe à la cinquième position de ce classement. Avec une valeur de 115 millions d’euros, le Brésilien partage cette place avec Mohamed Salah (Liverpool) et Marcus Rashford. Le Top 10 est complété par Kevin de Bruyne (114 millions d’euros), Trent Arnold-Alexander (111 millions d’euros) et Sadio Mané (110 millions d’euros).

Ce qui porte à sept, le nombre de joueurs évoluant en Premier League sur les dix premières places et qui interpelle. Coqueluche du football européen, Erling Haaland n’est même pas présent dans ce Top 10 alors qu’il occupe la deuxième dans le classement du CIES… Pour trouver trace d’un autre Français que Mbappé, il faut atteindre la 26eme place et Antoine Griezmann (78,9 millions d’euros).