PSG : Les joueurs ont tranché, voici le nouveau capitaine du club

C'est la fin d'un imbroglio. Le nouveau capitaine parisien de l'ère Luis Enrique est désormais connu. C'était à l'issue d'un vote ce mardi.

Avant la rencontre de la deuxième journée de Ligue 1 face à Toulouse samedi (1-1), Marquinhos avait été confirmé capitaine du groupe par ses coéquipiers.Mais quelques heures après, le mode de désignation a été remis en cause par une partie du groupe. Afin d'éviter une implosion au sein du vestiaire, Luis Enrique a décidé de procéder ce mardi à une nouvelle élection, cette fois au bulletin secret pour désigner le nouveau capitaine du club de la capitale. À l'issue du vote, Marquinhos garde son brassard de capitaine.

Marquinhos confirmé capitaine

Tel un symbole, Marquinhos conserve son brassard de capitaine. Et pourtant rien n'était sûr ces dernières heures surtout après les velléités de leadership de Kylian Mbappé. Concurrent légitime du brésilien pour le capitanat, l'international français n'a pas été désigné par ses coéquipiers. Le joueur de 29 ans garde ainsi son brassard, réfutant ainsi les rumeurs qui l'envoient ces dernières heures vers l'Arabie Saoudite.

Outre Marco Verratti, Marquinhos est le second joueur du PSG le plus capé de l'effectif qui est sous les ordres de Luis Enrique. L'international brésilien a en effet disputé plus de 400 matchs sous les couleurs parisiennes depuis son arrivée à l'été 2013 en provenance de l'AS Rome pour un montant de 32 millions d'euros. Il était devenu capitaine du club parisien en 2020 sous la houlette de Thomas Tuchel suite au départ de son compatriote Thiago Silva pour Chelsea.

