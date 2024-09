Le gros démenti de Luis Enrique sur Ousmane Dembele

Face aux médias après le nul 1-1 du PSG à Reims, Luis Enrique a assuré ne pas chercher à faire d'Ousmane Dembélé son nouvel attaquant vedette.

En s'offrant son quatrième pion de la campagne de Ligue 1 samedi 21 septembre, Ousmane Dembélé a fait éviter la défaite au Paris Saint-Germain sur la pelouse du Stade de Reims (1-1). Ce n'est pas pour autant que l'ancien >Barcelonais est le nouveau neuf des Franciliens, en tout cas, selon son coach.

"Ce que je veux, c'est que le Paris Saint-Germain marque. Savoir qui marque, ça m'est complètement égal", a-t-il déclaré face aux journalistes.

"Ousmane a marqué, c'est très bien, mais il n'y a pas de pression particulière sur ce joueur ou un autre, je veux que tous les joueurs s'améliorent pour attaquer et défendre", a-t-il ajouté.

Luis Enrique a ensuite été sondé sur le niveau de Bradley Barcola : "On ne peut pas faire des éloges à des joueurs quand ils ne gagnent pas, je comprends les critiques dans la généralité, mais je peux vous dire que j'ai été satisfait".

Quid de la performance de Paris lors de cette rencontre ? "Si je me rappelle bien: on n'a pas vraiment eu de matchs faciles à l'extérieur, nous savions que cela allait être un match difficile, nous avons souffert l'année dernière, nous avons souffert à nouveau. (...) Tous les joueurs qui ont participé à ce match ont lutté et donné leur maximum, parfois cela passe, parfois non".