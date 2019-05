PSG, Antero Henrique va sanctionner Thiago Motta

Antero Henrique, le directeur sportif du PSG, envisagerait de sanctionner Thiago Motta, son entraineur des U19.

Le torchon brûle entre la direction du PSG et Thiago Motta, l'entraineur de l'équipe des moins de dix-neuf ans. Quelques jours après que les médias ont fait part d'un différend entre le jeune coach italien et son directeur sportif et d'une réflexion menée par l'ancien joueur concernant son futur, il se murmure qu'une sanction est en passe d'être prononcée à l'encontre de ce dernier.

À en croire ce que rapporte l'Equipe, Thiago Motta va se faire taper sur les doigts pour avoir donné une interview à la chaine RMC sans avoir préalablement obtenu une autorisation de la part de son club. Les faits remontent à la fin du mois de mars dernier.

L'ancien intériste a été été convoqué pour un entretien jeudi prochain. Cette réunion qui se déroulera en la présence de Henrique pourrait et devrait même déboucher sur une sanction. Motta a le droit d'être accompagné et venir avec son conseil ou son agent.

Au PSG, aucun salarié, quel qu'il soit, ne peut donner des interviews sans avoir reçu le feu vert auparavant. Motta n'a pourtant rien dit de controversé ou critique à l'égard de son club dans l'entretien en question. Malgré cela, Henrique était remonté et furieux du fait que l'un des entraineurs liés au club, aussi célèbre soit-il, n'ait pas suivi la procédure.

Henrique ne fait qu'appliquer le règlement. Toutefois, cet épisode rappelle un peu plus l'atmosphère tendue qui règne actuellement au sein du club de la capitale. Les frictions se multiplient en interne et les résultats de l'équipe première sur le terrain ne font rien pour apaiser la situation. À moins que tout ne soit lié et que cette fin de saison tourne au vinaigre à tous les étages.