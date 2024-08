PSG, les débuts prometteurs de Renato Sanches au Benfica

Prêté à nouveau par le PSG cet été, Renato Sanches impressionne déjà avec le Benfica.

S’il connait un mercato compliqué dans le sens des arrivées, le Paris Saint-Germain n’a pas eu du mal à se débarrasser de certains joueurs cet été. Ainsi, de nombreux éléments ont quitté le navire parisien ces dernières semaines à l’instar de Keylor Navas, Layvin Kurzawa ou encore Xavi Simons. De retour de prêt cet été, Renato Sanches n’a pas été épargné non plus et a été prêté cette fois-ci au Benfica Lisbonne où il séduit déjà.

Le Benfica se réjouit du retour de Renato Sanches

La carrière de Renato Sanches est sur une pente descendante depuis quelques saisons. L’international portugais avait pourtant réussi à se relancer à Lille avant de rejoindre le PSG en 2022. Mais l’ancien du Bayern Munich ne s’imposera pas dans la capitale et était prêté un an plus tard à l’AS Roma. Une expérience qui s’est également avérée infructueuse et le milieu de terrain a fait son retour au PSG cet été. Remis sur le marché par le club francilien, Renato Sanches a été prêté au Benfica Lisbonne qui a cédé Joao Neves au PSG. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son retour dans son club formateur est très apprécié à l’interne.

Getty Images

« J’aime son attitude, il travaille dur à l’entraînement. Bien sûr, notre première tâche est de l’intégrer. Mais sur le plan footballistique et physique, c’est le top. Nous avons perdu un joueur (João Neves), mais nous avons aussi fait attention au budget et nous avons obtenu un très bon joueur. C’est la situation actuelle et j’en suis heureux. Nous connaissons sa situation. Mais s’il était toujours disponible et au plus haut niveau, peut-être que son retour ne serait pas possible », a expliqué l’entraineur du club portugais, Roger Schmidt dans des propos relayés par A Bola.

Renato Sanches impressionne déjà à Lisbonne

Des années après avoir l’avoir révélé au monde, le Benfica Lisbonne a donc décidé d’accorder une dernière chance à Renato Sanches. Chance que le milieu de terrain de 26 ans semble saisir en se montrant déjà convaincant à l’entrainement. Les premiers pas du champion d’Europe 2026 avec le Benfica rassurent Roger Schmidt qui croit fermement à la renaissance du Portugais.

« Nous faisons confiance au service médical, aux préparateurs physiques et à la motivation de Renato. J’ai dit au début que sa première semaine était impressionnante, je ne m’attendais pas à ce qu’il soit à ce niveau. Jusqu’à présent, tout va bien. Nous verrons semaine après semaine où en est sa condition physique et quand il pourra rejoindre l’équipe. Je crois fermement qu’il deviendra un joueur très important pour nous », a-t-il expliqué.