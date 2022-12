PSG : les annonces fortes de Nasser Al-Khelaïfi sur le mercato d'hiver et l'avenir du Parc des Princes

Le président du Paris Saint-Germain a dévoilé les intentions de son club concernant le mercato et a mis un coup de pression à la mairie de Paris.

Le PSG est en tête du championnat de France après n'avoir perdu que quatre points cette saison. Les Parisiens ont l'une des équipes avec le plus grand nombre de stars dans monde du football et ajoutent constamment des joueurs pour s'assurer qu'ils restent à ce niveau. Cependant, il ne semble pas qu'ils feront des ajouts en janvier avec le président Nasser Al-Khelaifi qui semble exclure toute signature.

"Nous n'avons besoin de personne"

Dans une interview accordée à L'Equipe, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi a déclaré que le club de la capitale n'avait pas l'intention d'effectuer des recrutements au cours de la nouvelle année : "Nous verrons, mais je ne pense pas. Nous n'avons besoin de personne. Nous devons garder la même équipe. Je pense que nous avons trouvé un esprit collectif et que nous sommes bien."

"Galtier et Campos souhaitent un défenseur ? Ils n'ont rien demandé. Parce qu'ils comprennent. On discute tous ensemble. Je respecte beaucoup le coach, je l'apprécie beaucoup parce qu'il a des valeurs humaines. C'est un très bon coach", a ajouté Nasser qui a confirmé des tensions entre Luis Campos et Antero Henrique. "Je ne vais pas le cacher. Il y a eu des problèmes entre les deux. C'est vrai. Mais, ce n'est rien de personnel. En fait, chacun est un peu entré dans le travail de l'autre. C'est pourquoi nous avons décidé d'arrêter ça. Antero a fait du très bon travail dans les ventes, les prêts... Luis aussi de son côté. Mais c'est difficile d'avoir deux têtes. C'est juste une histoire de communication. Antero va rester mais il ne va plus gérer l'équipe première".

"S'ils veulent 500M€, on va aller construire un nouveau stade"

Nasser Al-Khelaïfi, très agacé sur ce sujet, a ouvertement prévenu la mairie de Paris qu'un départ du Parc des Princes n'est pas une menace en l'air : "J'ai une question. Quelle est la valeur du stade sans le PSG ? Ce n'est rien. La mairie doit aussi se demander ce que le club rapporte à la Ville de Paris. S'ils pensent que l'on va investir 500 M€, on va simplement aller construire un nouveau stade. Le message que j'ai envie de transmettre à la mairie de Paris ? Que s'ils ne veulent pas accepter notre offre, on part. On ne menace pas. On se serre la main, on remercie la mairie et on se dit au revoir".

Cinq ans ! À chaque fois, on nous a dit :

. Puis :

On a perdu cinq ans. On aurait déjà pu construire un nouveau stade. Mais regardez les autres clubs ! Nous, on a besoin de je ne sais combien d'accords. On n'avance pas dans les discussions. Où irons nous si on part ?

Nous avons des options

. Je ne peux pas vous dire où, mais on pourra construire un nouveau stade à Paris", a conclu le président du PSG.

"Depuis combien de temps nous voulons acheter le Parc des Princes ?''Après l'élection à la mairie''''Après l'élection du Président.''(sourire)

Le message a le mérite d'être clair, Nasser Al-Khelaïfi veut passer à la vitesse supérieure dans les négociations où il ira voir ailleurs. Le PSG sera de retour à la compétition le 28 décembre lorsqu'il recevra Strasbourg en Ligue 1 au Parc des Princes. Ce match aura lieu seulement 10 jours après la finale de la Coupe du monde, dans laquelle de nombreux joueurs du club de la capitale espèrent figurer.