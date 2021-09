PSG : Leonardo met les choses au clair sur le salaire de Messi

À la veille du match face à Lyon, le directeur sportif parisien a démenti les informations de L'Equipe sur le détail du salaire de l'Argentin.

En signant Lionel Messi, le PSG savait qu’il avait signé un grand coup sur le marché des transferts et qu’il allait être observé de toute part. Aussi bien sur le terrain qu’en dehors sur le volet financier.

Ce samedi, à la veille du choc contre l’Olympique Lyonnais, L’Equipe a dévoilé les détails du salaire de l’attaquant argentin pour les années à venir. Un total de 110 millions d’euros si Messi va au bout de son contrat avec notamment une prime de fidélité de dix millions d’euros lors de la deuxième année ainsi que la troisième qui est optionnelle.

Des chiffres qui feraient de l’ancien capitaine du Barça le joueur le mieux payé du PSG sur la période, Neymar ayant un salaire dégressif depuis la prolongation de son contrat il y a quelques mois.

Une option pour une troisième année

En France, il est de coutume de dire que les questions d’argent et de salaires sont souvent des sujets tabous mais le PSG a tenu à réagir à la publication du quotidien sportif.

En marge de la conférence de presse de Mauricio Pochettino, Leonardo est venu mettre les choses au clair concernant le salaire de Lionel Messi. Si le directeur sportif n’a pas dévoilé de chiffres, il a en tout cas réfuté fermement tous ceux sortis dans la presse du jour.

"C’est très loin de la vérité ce qui est sorti que ce soit sur la durée et sur la valeur. Il y a une clause de confidentialité dans le contrat. Qui vous a dit ça ? Je ne sais pas mais ce n’est pas la vérité. Je pense que c’est bien de le savoir."

"C’est un manque de respect et le club n’a pas aimé. Le timing, c’est votre problème mais le contenu, on ne peut pas laisser passer. La durée du contrat est de deux ans." En marge de cette intervention, le club a ajouté que l'Argentin disposait bien d'une année optionnelle, qui ne serait levée qu'en cas de d'accord commun entre le PSG et le joueur.