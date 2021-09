Les détails du salaire que va toucher Messi au PSG

S’étant lié au PSG pour deux saisons plus une en option, Lionel Messi pourrait toucher jusqu’à 110 millions d’euros grâce à différentes primes.

Plutôt discret pour le moment sur le terrain avec le PSG, Lionel Messi l’est tout autant en dehors des terrains. Après près de vingt ans à Barcelone, l’attaquant argentin apprivoise petit à petit sa nouvelle vie loin de la Catalogne et du Barça avec sa famille.

N’ayant pas encore trouvé le chemin des filets en Ligue 1, la Pulga espère bien remédier à tout ça, dès dimanche dans le choc contre l’Olympique Lyonnais. En attendant de le voir peut-être recroiser le chemin de Jérôme Boateng, qu’il a affronté avec le Bayern Munich, sur la pelouse du Parc des Princes, L’Equipe a dévoilé la somme que touchera Messi durant son passage dans la capitale française.

Comme annoncé depuis son arrivée courant août, Lionel Messi touchera un salaire annuel net de 30 millions d’euros. Une somme astronomique qui en fait le joueur le mieux payé du PSG mais qui pourrait très bien grimper dès la seconde année.

Une fidélité à dix millions d’euros

En effet, le quotidien sportif révèle que le sextuple Ballon d’Or a réussi à négocier une alléchante prime de fidélité au moment de la signature de son contrat, quand le PSG a réussi à insérer une partie de son salaire (un million) en cryptomonnaie avec les PSG Fan Tokens.

Ayant signé pour deux saisons plus une en option, le n°30 parisien touchera dix millions d’euros en plus en mai 2023 s’il a bien honoré sa deuxième année de contrat et également dix millions supplémentaire en mai 2024, s’il active sa 3eme année optionnelle.

Au final, ce serait donc un salaire de 30 millions d’euros cette saison, puis 40 pour les deux saisons à venir, soit un total de 110 millions d’euros nets payés par le PSG pour la star argentine. Le tout, sans compter les différentes primes collectives et personnelles suite aux résultats du PSG et de Messi, ainsi que de la prime à la signature signée en août dernier…

Quand on aime, on ne compte pas et le PSG, avec le Qatar, était prêt à des folies pour pouvoir aligner un trident Mbappé, Neymar et Messi.