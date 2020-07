PSG, Leonardo dément les propos de Meunier

Leonardo, le directeur sportif du PSG, s'est chargé de répondre aux affirmations de Thomas Meunier concernant son départ.

Thomas Meunier confiait dans la presse allemande que le PSG, n'avait « jamais tenté de trouver un accord avec le BVB, encore moins avec moi. »

Ce à quoi Leoanrdo a apporté un démenti forme : « Pour ces joueurs en fin de contrat, nous avons mis en place une politique commune : les prolonger de deux mois afin de terminer les compétitions aux mêmes conditions que celles en vigueur dans leur contrat qui se finissait le 30 juin 2020. Thiago Silva, Eric Choupo-Moting et Sergio Rico ont accepté. Ils ont eu un comportement parfait. Thomas Meunier, lui, avait déjà signé au . Je ne sais pas quand. Libre depuis le 1er janvier de s'engager où il veut, il était parfaitement dans son bon droit. Il a demandé le même salaire qu'au Borussia. J'ai appelé le Borussia pour obtenir un prêt et le club allemand a exigé un prêt payant. Dans ces conditions, c'était impossible", a ainsi tonné le dirigeant brésilien dans les colonnes du journal Le Parisien.

Leonardo précise qu'il « n'y avait aucune raison d'agir différemment avec lui. Le club ne lui a jamais manqué de respect. Il a toujours été titulaire, sauf évidemment quand il était blessé ou suspendu. On a essayé de le prolonger, il n'a pas voulu, c'est son droit. »

Le Belge avait en outre affirmé qu'on lui avait interdit l'accès au Camp des Loges. « Il a demandé à se présenter au camp des Loges. On lui a dit non par courrier du club parce que cela n'avait pas de sens de venir pour 8 jours. On a communiqué pour dire qu'il était libéré des 8 derniers jours de son contrat. Il est venu saluer les joueurs au camp des Loges le 26 juin, au lendemain de sa signature à Dortmund. Il n'était donc pas interdit de centre d'entraînement. »