PSG, Leonardo : "Comment le bilan peut être négatif ?"

Le directeur sportif du club de la capitale est monté au créneau, relativisant une éventuelle élimination en Ligue des champions.

La obsède le , ses dirigeants et ses supporters depuis plusieurs années. Après avoir assuré sa domination nationale au cours des deux dernières semaines en battant l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais en finale de la et de la , le club de la capitale peut désormais se tourner, avec appétit, vers ses ambitions européennes. Le PSG peut se mettre à rêver puisqu'il peut être sacré champion d'Europe en trois matches.

Pour rappel, le champion de en titre affrontera l' , néophyte à ce stade de la compétition, en quart de finale de Ligue des champions la semaine prochaine. Une équipe dont il faut se méfier, mais cela reste un tirage relativement favorable au vu du casting du final 8. Si le PSG est plus proche que jamais de disputer la première demi-finale de Ligue des champions de l'ère Qatarie, certains se mettent déjà à parler d'échec en cas d'élimination contre le troisième de .

"Si on perd, on va mourrir ?"

L'article continue ci-dessous

C'était sans compter sur Leonardo. Le directeur sportif du PSG, qui avait déjà avant le match aller face au fait une sortie médiatique remarquée évoquant la pression mise sur les joueurs du club de la capitale alors qu'elle n'existait pas, a fait le point avant le match contre l'Atalanta. Le directeur sportif brésilien, interrogé après le match contre Sochaux, préfère valoriser une saison déjà réussie : "Comment le bilan peut être négatif ? On a gagné quatre titres, et on est en quarts de finale de la C1. Et si on perd, on va mourrir ?", a avancé Leonardo, des propos relayés par L'Equipe.

Plus d'équipes

Une façon d'enlever la pression sur Thomas Tuchel et ses troupes, d'autant plus avec toutes les incertitudes concernant la composition d'équipe du PSG avec les doutes concernant les présences de Marco Verratti et Kylian Mbappé pour cette rencontre. En grande forme, le Brésilien ne s'est pas arrêté là, et a abordé d'autres sujets d'actualité. Il a notamment déploré "le manque de protection des arbitres sur Mbappé et Neymar", avant de juger "que la reprise de la le même week-end que la finale de la C1 induit l’idée d’un échec européen des clubs français".

Leonardo a indiqué ne pas vouloir "se chercher des excuses", mais a tout de même envoyé un petit tacle à l'UEFA sur la gestion du calendrier et la reprise de certains championnats avantagant certaines équipes : "On a été cassés dans le rythme, on arrive dans des conditions différentes des autres. Et pourtant la première règle érigée par l'UEFA : on doit avoir des conditions pareilles pour tout le monde, et aujourd'hui, ce n'est pas comme ça". Lorsqu'il s'agit de défendre son club et ses hommes, Leonardo est pleinement dans son rôle de directeur sportif, mais nul doute que le Brésilien serait forcément déçu en cas d'élimination dès les quarts de finale de la Ligue des champions.