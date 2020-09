PSG, Leonardo a été positif au Covid-19

La femme du directeur sportif du PSG a avoué que toute la famille avait contracté le virus en avril dernier durant le confinement.

Au PSG, il n’y a pas que les joueurs qui ont été testés positifs au coronavirus. Leonardo a lui été obligé de se mettre en quarantaine après avoir contracté le virus en avril dernier. C’est sa femme, Anna Billo, qui l’a révélé dans un entretien avec la Gazzetta dello Sport.

"On l’a tous eu dans la famille. C’est le plus jeune de nos enfants qui l’a eu en premier, au moment où la venait d’entrer en confinement, a avoué la journaliste. Il a eu de la fièvre, des maux de tête puissants et la gorge pleine de plaques rouges. Pendant trois jours, il était très mal."

L’effet domino s’est alors mis en place et ce fut au tour du directeur sportif et de sa femme d’être testés positifs.

"Dix jours plus tard, c’était au tour de Leonardo et moi. On a perdu le goût et l’odorat, puis eu de la fièvre et des difficultés à respirer. Après 25 jours, on était encore positifs."

Confinée, la famille brésilienne a malgré tout mis plus de temps à s’en remettre que la normale. Il a fallu à Leonardo et aux siens plus d’un mois pour être de nouveau négatifs.

"Cela a été très long et difficile. C’était compliqué surtout de savoir si on devait aller à l’hôpital ou non ? Après un mois et demi, finalement, nos tests étaient négatifs."

Vu la durée d’indisponibilité, on peut comprendre que l’ancien coach du Milan AC ait été particulièrement agacé au moment des annonces de cas au PSG à la fin août.