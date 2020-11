PSG-Leipzig - Un XI très offensif, avec Herrera : découvrez la compo probable du PSG

Thomas Tuchel pourrait opter pour le 4-4-2 contre Leipzig. Ander Herrera a participé normalement à la séance. Il postule à une place de titulaire.

Le PSG s’est entraîné ce lundi en fin d’après-midi, à la veille d’affronter Leipzig mardi (21h) en . Une séance qui permet d’y voir plus clair sur les joueurs aptes à disputer ce match qualifié de "finale" par Thomas Tuchel.

Optimisme pour Herrera

Les incertains Ander Herrera et Marco Verratti ont participé à l’intégralité de l’entraînement sans ressentir de douleurs apparentes. Le milieu espagnol semble en capacité de démarrer la rencontre plutôt que Danilo Pereira, aux côtés de Leandro Paredes. Il était en tout cas dans l’équipe supposée des titulaires lors d’une longue opposition rythmée et engagée.

Dans l’obligation de marquer face aux Allemands, Tuchel pourrait opter pour le 4-4-2 mardi soir. C’est dans ce système qu’il a fait travailler son équipe en fin d’après-midi pendant la majeure partie du travail tactique, sous le regard de Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. On retrouvait le quatuor offensif composé de Neymar, Angel Di Maria, Moise Kean et Kylian Mbappé.

La surprise Bakker ?

La surprise pourrait venir de la titularisation de Mitchel Bakker au poste d’arrière gauche. L’international Espoirs néerlandais est resté de bout en bout dans cette même équipe supposée des titulaires. Suffisant pour penser qu’il débutera contre Leipzig plutôt que Layvin Kurzawa ? Possible.

Pour le reste, on devrait retrouver Alessandro Florenzi à droite et Marquinhos dans l’axe associé à Abdou Diallo probablement. Même si les Parisiens ont glissé en 3-4-3 en fin de séance avec Danilo un cran plus bas, et Moise Kean hors de l’équipe, Tuchel se gardant ainsi cette option en cas d’éventuel changement tactique.

Rappelons que Presnel Kimpembe sera suspendu. Il ne s’est d’ailleurs pas entraîné avec le reste du groupe. En phase de reprise, Mauro Icardi était sur le terrain en revanche mais son absence pour le choc de mardi a déjà été annoncée par le club.

La compo probable du PSG :

Navas - Florenzi, Marquinhos, A.Diallo, Bakker - Di Maria, Herrera, Paredes, Di Maria - Kean, Mbappé.