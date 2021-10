PSG-Leipzig : Surprise, Navas est titulaire tout comme Draxler

Pour affronter Leipzig, Pochettino a choisi de faire confiance à Navas dans les buts et Draxler en attaque.

Revenu blessé après les matches internationaux, le gardien Keylor Navas était incertain pour la rencontre de Ligue des champions face au RB Leipzig (coup d'envoi à 21h00).

Mais il sera bel et bien titulaire puisqu'il semble remis à 100% de sa blessure. En attaque, pour compenser les forfaits de Neymar (blessure) et Icardi (absent pour raisons familiales), l'entraîneur du PSG a décidé d'aligner un trio offensif composé de Messi, Mbappé et Draxler.

Au milieu de terrain, en l'absence de Paredes, on retrouve Herrera associé à Verratti et Gueye.

Le XI de départ du PSG : Navas - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - A. Herrera, M. Verratti, I. Gueye - L. Messi, K. Mbappé, Draxler.