PSG-Leipzig : Mbappé, détonateur d'un Paris amorphe

Buteur, passeur décisif et à l'origine du penalty inscrit par Messi, le Français a été la seule lumière de la soirée parisienne.

Depuis la fin de la trêve internationale, le PSG a-t-il récupéré un autre Mbappé ? Avant la Ligue des Nations avec les Bleus, on avait laissé le Français sur une période de disette de quatre matches. Du jamais vu en championnat depuis mai 2018, où le jeune prodige avait enchaîné six rencontres sans marquer.

Vendredi face à Angers, il avait déjà renoué avec le chemin des filets sur un pénalty tiré du même côté que celui inscrit sous le maillot de la France après avoir offert une passe décisive pour Danilo.

Contre Leipzig, ce mardi soir, Kylian Mbappé a poursuivi sur cette lancée dès la neuvième minute sur cette accélération si caractéristique. Sur une relance de Marquinhos, Draxler l'envoyait défier Orban en un contre un. Et comme face à Munich la saison dernière ou en finale de la Coupe du monde 2018, il faisait mine d'ouvrir son pied pour envelopper avant de refermer son pied pour frapper à ras-de-terre et prendre Gulasci à contrepied. Sa première réalisation en Ligue des champions cette saison.

Kylian Mbappé a été décisif pour la 40e fois en Ligue des Champions depuis ses débuts avec Paris en 2017/18 (22 buts, 18 assists), seul Robert Lewandowski fait mieux dans la compétition sur la période (43). Machine. #PSGRBL pic.twitter.com/T8Kc0Mmlua — OptaJean (@OptaJean) October 19, 2021

Dans une période où Paris a globalement subi, il aura été le seul à surnager par quelques gestes techniques de classe, comme cette roulette aux abords de la surface allemande face à Laimer, un râteau au milieu de trois défenseurs et quelques décrochages bien sentis.

Mais c'est lorsque Paris fut dans le dur et mené 2-1 que Mbappé réveilla une équipe jusque-là apathique. D'abord grâce à une magnifique passe en retrait d'Adams, bien pressé par Hakimi, il partait dans la profondeur avant de servir Messi en retrait, qui concluait en deux temps (2-2, 67e).

L'article continue ci-dessous

Un penalty manqué dans le temps additionnel

Puis il y eut une nouvelle accélération sur son côté gauche pour aller défier Mohamed Simakan qui l'avait muselé en décembre dernier, alors qu'il était encore un joueur de Strasbourg (4-0, le 23 décembre 2020). Mais alors que le Bondynois entrait à l'intérieur de la surface, son accélération scotchait le nouveau défenseur de Leipzig qui faisait faute.

En se relevant, Mbappé regardait immédiatement vers Messi et lui adressait un signe de la main pour lui dire qu'il lui laissait le penalty (3-2, 74e). La soirée aurait pu finir sur cette note flamboyante : un but, une passe décisive et un penalty provoqué.

Mais dans les derniers instants, Hakimi obtenait un penalty, généreusement accordé, que le Français tirait finalement au-dessus. Un dernier accroc qui n'empêchait pas Paris de s'imposer et Mbappé d'être élu homme du match.