PSG - Leandro Paredes fracasse Kylian Mbappé : "Ce n'est pas à moi de parler de lui"

Le milieu de terrain argentin a été froid et expéditif au moment d'évoquer sa relation avec Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé agace. Et de plus en plus. La communication de l'international français agace de nombreux observateurs du football européens, certains médias, mais aussi des joueurs et des entraîneurs. Les performances de l'attaquant du Paris Saint-Germain sont toujours scrutées de plus près et ses attitudes sur le terrain également.

Paredes a eu "aucune relation" avec Mbappé

Récemment, c'est Neymar qui est apparu agacé avec toute l'attention médiatique autour de son coéquipier. Après le succès du Brésil face au Ghana à Le Havre, l'ancien attaquant du FC Barcelone, dont les relations n'ont pas toujours été au beau fixe avec le Français comme l'a avoué ce dernier, a refusé de répondre à une question sur Kylian Mbappé en répondant tout simplement, non, et en soupirant avant de quitter la zone mixe.

PSG : Christophe Galtier dévoile l'axe de progression de son équipe

En ce début de semaine, au lendemain de la défaite de l'équipe de France face au Danemark où Kylian Mbappé n'a pas été à son avantage, c'est un ancien coéquipier du PSG qui est allé de son petit commentaire sur le Français. Prêté à la Juventus en fin de mercato alors qu'il était dans la liste des indésirables du PSG, Leandro Paredes était très proche de Neymar et de son compatriote, Lionel Messi, mais visiblement beaucoup moins de Kylian Mbappé.

"J'avais besoin de temps de jeu"

"Kylian Mbappé ? Ce n'est pas à moi de parler de lui", a lâché Leandro Paredes au cours d'une interview accordée à ESPN en marge du rassemblement de l’Argentine, deux jours avant un dernier match amical contre la Jamaïque. "Je peux parler de ceux avec qui j'avais une relation, mais ceux avec qui je n'avais pas de relation, je ne peux pas vous en parler".

PSG : Abdou Diallo dévoile les motifs de son départ

L'international argentin a été clair et on sait tous désormais à quoi s'en tenir. Leandro Paredes n'était pas proche de Kylian Mbappé dans le vestiaire et ne semble pas avoir gardé un souvenir mémorable de l'international français. Leandro Paredes est également revenu sur sa décision de quitter le PSG, motivée notamment par la volonté de disputer la Coupe du monde au Qatar.

"C’était une décision difficile, changer de club avant la Coupe du monde, en raison de l’adaptation. Je pense que j'ai pris la bonne décision, j'avais besoin de temps de jeu pour arriver au Qatar de la meilleure façon, et c'était la bonne chose à faire. Les deux choses étaient importantes pour moi : avoir du temps de jeu et aller dans une grande équipe comme la Juve, ce qui était un de mes rêves. Jouer avec Messi ? C'était une des choses qui était dans la balance, être proche de Léo pour profiter de lui, continuer à m'associer de la meilleure façon, mais quand on a tout comparé, j'ai décidé de partir pour chercher du temps de jeu", a conclu l'Argentin.