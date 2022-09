PSG : Abdou Diallo dévoile les motifs de son départ

Prêté au RB Leipzig en fin de mercato, le défenseur sénégalais est revenu sur les raisons l'ayant poussé à quitter le PSG.

Au même titre que Idrissa Gueye, Layvin Kurzawa, Mauro Icardi, Rafinha, Alphonse Areola, Thilo Kehrer, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et Julian Draxler, Abdou Diallo faisait partie de la longue liste d'indésirables dressé par le Paris Saint-Germain. Courtisé par plusieurs clubs européens dont l'AC Milan, le défenseur sénégalais a finalement quitté le club de la capitale dans les dernières heures du mercato.

"J'avais envie d'être important dans un projet"

Abdou Diallo a choisi de rejoindre le RB Leipzig en prêt afin de relancer sa carrière et d'obtenir davantage de temps de jeu. Dans une interview accordée au média "Carré", Abdou Diallo est revenu sur son départ du PSG cet été. Le polyvalent défenseur formé à l'AS Monaco considère que c'était le moment idéal pour lui pour changer d'air.

"J’arrive dans ce mercato où je me dis : ça fait trois ans que je suis au PSG, il y a eu des super bons moments, se souvient le gaucher arrivé à Paris à l’été 2019. Il y a eu une demi-finale de Ligue des champions, une finale, qui sont les deux meilleures campagnes de l’histoire du club. Mais il y a eu des moments beaucoup plus difficiles, où je jouais moins, où j’ai été blessé ou autre", a expliqué Abdou Diallo.

"Leipzig cochait toutes les cases"

"Je sentais que j’arrivais au bout de quelque chose et que je ne comptais pas rester au club pour ne servir à rien, en fait. Et le mercato, tant que le championnat n’a pas commencé, c’est le moment où il faut aussi penser à soi. J’avais envie d’être important dans un projet, de compter et de pouvoir amener ma pierre à l’édifice", a ajouté l'international sénégalais.

L'ancien défenseur du PSG a justifié son choix de rejoindre Leipzig : "J’ai eu pas mal de sollicitations tout l’été. J’ai été très exigeant car je ne voulais pas me tromper. Et Leipzig, pour moi, ça cochait toutes les cases : bon club, avec des ambitions, avec un gros projet, un projet stable. Ça jouait la Ligue des champions, ça joue les premiers rôles en Bundesliga. Je retrouvais des joueurs que je connaissais, un championnat que je connaissais et je voulais aussi me mettre dans le risque".

"J’ai 26 ans, c’est le moment. Je ne veux pas avoir de regret à la fin de ma carrière. On va y aller. Si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, au moins on aura essayé", a conclu le vainqueur de la dernière Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Malgré le début de saison difficile de Leipzig, Abdou Diallo s'impose petit à petit dans le onze de départ du club allemand et bénéficie du temps de jeu nécessaire pour disputer la prochaine Coupe du monde au Qatar avec le Sénégal.