PSG : Le Parc des Princes agrandi, pas avant 2024 ?

Si Nasser Al-Khelaïfi espère voir le Parc des Princes passer à 80 000 places, un tel agrandissement sera difficile à réaliser.

"J'adore le Parc des Princes, mais on a besoin de l'agrandir. C'est important pour le futur. Chaque grand club possède un stade minimum avec 80 000 spectateurs. On ne veut pas prendre du retard", avait martelé Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, après la signature de Lionel Messi dans les colonnes de L'Equipe. Cette volonté d'agrandir le Parc des Princes ne date pas d'aujourd'hui. Elle date même, quasiment, de la prise de pouvoir de QSI en 2011.

Néanmoins, ce dossier est loin d'être simple. En raison de l'architecture du Parc des Princes, mais aussi et surtout de sa position géographique, dans une ville dense et avec le périphérique parisien qui l'entoure. Agrandir le Parc des Princes n'est pas un sujet tabou pour la Mairie de Paris, en revanche, lui permettre d'accueillir 80 000 spectateurs semble être un rêve impossible. "80 000 places, ce n'est pas possible. À moins de détruire et de reconstruire", a confié un connaisseur du dossier à L'Equipe.

La perspective de voir le Parc des Princes être détruit et reconstruit est très peu probable, si ce n'est impossible. La mairie de Paris ne sera pas favorable à ce projet, tout comme la famille de Roger Taillibert, architecte du Parc des Princes, selon les informations de L'Equipe. Autrement dit, le PSG devra agrandir le Parc des Princes sous sa forme actuelle, ou trouver une autre solution, à savoir jouer ailleurs, ce qui passerait mal auprès de ses supporters.

60 000 places maximum, pas de travaux avant 2024

L'article continue ci-dessous

Pour Pierre Rabadan, adjoint aux Sports de la Ville de Paris, le PSG ne semble pas si pressé dans ce dossier, des propos confiés à L'Equipe : "Depuis l'annonce de Nasser Al-Khelaïfi, le sujet de l'agrandissement n'a pas beaucoup avancé techniquement, même si ça fait près de deux ans que l'on en discute. Ce projet doit être confronté à un timing qui mêle les autorisations administratives, le dépôt de permis de construire et une finalisation financière qui leur appartient. Ils font travailler leurs équipes dédiées avec des architectes, en lien avec la famille de Roger Taillibert".

En 2019, des études avaient eu lieu concernant l'agrandissement du Parc des Princes et les scénarios les plus viables faisaient état d'une capacité comprise entre 57 000 et 60 000 places. L'enceinte parisienne gagnerait ainsi de 10 000 à 12 000 places supplémentaires après les travaux. Pour ce gain de place, plusieurs solutions existent selon un expert qui s'est confié à L'Equipe, parmi lesquelles le fait de rapprocher les tribunes derrière les buts de la pelouse.

Néanmoins, s'il faut encore savoir si le PSG sera intéressé par cette solution, elle ne risque pas de voir le jour dans l'immédiat. En effet, selon L'Equipe, les travaux ne débuteront qu'après les Jeux Olympiques de 2024 qui ont lieu dans la capitale française. Toutefois, si le PSG veut que ce projet puisse débuter dès cette date, il devra se positionner rapidement et faire les démarches nécessaires pour éviter de perdre encore plus de temps.