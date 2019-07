PSG, le message fort de Thiago Silva sur son avenir

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Thiago Silva a répondu à sa manière au scepticisme que son âge pourrait entraîner.

Auteur de performances XXL durant la Copa America, Thiago Silva a été l'un des grands artisans du sacre du , dimanche soir, au même titre que son compère de toujours en chanière centrale, Marquinhos. Le capitaine du PSG sort d'une saison très satisfaisante sur le plan personnel, mais son âge (34 ans) et sa présence lors des dernières déconvenues du club ont engendré de nombreuses rumeurs sur son avenir - rumeurs renforcées par la possible arrivée d'un défenseur central cet été.

Malgré cela, l'international auriverde clame haut et fort qu'il traverse le meilleur moment de sa carrière sportivement. "Après mon arthroscopie du genou droit (le 7 mai), je n'étais pas certain de pouvoir disputer la compétition. J'ai beaucoup travaillé pour revenir, j'en profite pour remercier le staff médical du PSG et surtout Bruno Mazzotti qui a fait un super boulot. Ils m'ont permis d'être compétitif rapidement. Je suis vraiment content car c'était un gros challenge", a-t-il expliqué dans des propos accordés à L'Equipe, avant de répondre sur l'interrogation liée à son âge, bientôt 35 ans : "sur mes papiers oui, mais dans ma tête j'ai 28 ans !".

"Je respecte toutes les opinions. Chacun a sa vision des choses. Mais je pense qu'au Mondial 2018 (élimination en quarts de finale par la , 1-2) comme à la Copa America, j'ai fait des bons matches. Ici, on est récompensés par un titre et c'est évidemment le plus important", a également argumenté le défenseur central.

Thiago Silva n'a toutefois pas souhaité jouer la carte personnelle au moment de commenter le bilan défensif remarquable de la Seleçao, qui n'a encaissé qu'un petit but dans cette Copa America. "On a fait du super boulot mais ce n'est pas uniquement le mérite des défenseurs. Toute l'équipe a été solide. Alisson n'a pas eu beaucoup d'arrêts à réaliser, c'est le signe que nous l'avons bien protégé et c'est pour ça qu'on n'a encaissé qu'un seul but. Je regrette évidemment ce but (celui de la provisoire égalisation péruvienne, sur penalty, en finale), mais on a eu une bonne réaction".

"Je vais jouer saison après saison, je ne peux rien prévoir. Et puis ça ne sert à rien de parler du futur. Je sais juste que je vais travailler dur pour maintenir ce niveau de jeu. Pour jouer avec la Seleçao, il faut être au top donc je sais ce qu'il me reste à faire", a-t-il conclu. "Moi je suis en vacances et je vais en profiter un peu. La saison a été difficile avec mon club, donc ça va faire du bien de souffler avec un titre en poche".