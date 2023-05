PSG : Le CUP part en grève!

Après la réunion entre la direction du PSG et le CUP, l'association des supporters du club a décidé de cesser ses activités.

La saison du Paris Saint-Germain sera décidément compliquée jusqu'au bout. Outre les déceptions sportives avec les éliminations en Ligue des Champions et en Coupe de France ainsi qu'un jeu proposé décevant, les affaires extra-sportives n'ont cessé de chambouler la saison du club de la capitale. Beaucoup d'éléments qui ont provoqué la colère des supporters parisiens, qui se sont même rendus jusque devant chez Neymar pour l'inviter à quitter le club, ou encore de réclamer celui de Lionel Messi.

Une réunion pour rien ?

Afin d'apaiser les tensions, la direction du club et celle du Collectif Ultras Paris (CUP) se sont réunies ce mardi pour discuter des sujets qui fâchent, comme le laxisme envers les joueurs, le projet de déménagement au Stade de France ou encore l'organigramme du club. Mais visiblement, cette réunion n'a pas porté ses fruits. Malgré la volonté des supporters, Nasser Al-Khelaifi n'était pas présent, ce qui a conduit à une certaine "méfiance" de leur part. Le secrétaire général du club Victoriano Melero était lui bien présent avec d'autres membres de la direction.

Ce mercredi, le CUP a publié un communiqué dans lequel il annonce la cessation de ses activités pour toutes les équipes du club. "À l'issue de la réunion entre la direction du club et les leaders du Collectif Ultras Paris, le bureau du CUP a décidé la cessation totale de nos activités y compris le hand et les féminines jusqu'à nouvel ordre", peut-on lire dès le début de ce communiqué. La situation, jugée "gravissime", et la limitation de leurs libertés en tant que supporters, ont poussé le CUP à prendre cette décision radicale.

D'après nos informations, le club francilien se dit très déçu au moment où l'équipe masculine a besoin de soutien dans la quête de son 11è titre de champion de France et où l'équipe féminine disputera la finale de Coupe de France face à Lyon samedi. Il souhaite toutefois poursuivre les discussions afin d'arranger les choses au plus vite.