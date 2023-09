PSG : Le choix fort d’Hugo Ekitike pour son avenir

Hugo Ekitike devrait quitter le PSG avant la fin du mercato ce vendredi. Mais ce dernier n’est pas prêt à rejoindre n’importe quel club.

L’été dernier, Hugo Ekitike débarquait au PSG après avoir estourbi la champagne Ardennes et Reims de son talent. Le natif de Reims a conclu un contrat de 5 ans avec le champion de France. Mais un an après son arrivée, le voici mis sur la liste des départs.

En effet l’adaptation de l’attaquant de 21 ans a été très compliquée.Barré par la concurrence de Kylian Mbappé, Ekitike n’a pas été en mesure de saisir sa chance lorsqu’il a bénéficié de quelques temps de jeu au cours de la saison. Et l’arrivée du nouvel entraîneur parisien, Luis Enrique n’a pas arrangé les choses pour rémois. Le technicien espagnol a clairement signalé au jeune joueur français d’origine camerounaise qu’il ne compte pas sur lui cette saison. Aussitôt, l’Eintracht Frankfort s’est saisi du dossier d’Ekitike. Intéressé par le profil du joueur, le club allemand est entré en discussions avec le PSG depuis quelques jours pour boucler son transfert. Le jeune attaquant devrait remplacer Randal Kolo Muani sur le front de l’attaque du 4éme du dernier exercice de Bundesliga puisque l’international français est en passe de rejoindre le PSG. Mais aux dernières nouvelles, Ekitike a refusé l’option Francfort.

Ekitike refuse l’offre de Frankfort

Poussé vers la sortie, Hugo Ekitike ne devrait plus rejoindre Francfort comme annoncé depuis quelques jours. Le joueur formé au Stade de Reims aurait opposé son refus à un départ vers Francfort alors que le PSG et le club allemand auraient se seraient déjà mis d’accord pour son transfert. Ce vendredi, Santi Aouna, notre confrère de Foot Mercato révèle que le jeune attaquant ne devrait plus signer en Allemagne. Dans la foulée, l’on apprend qu’un autre club a réactivé sa piste. Il s’agit de Crystal Palace. Selon les dernières informations, les pensionnaires de Premier League auraient fait d’Ekitike leur priorité en cette fin de mercato. Affaire à suivre.