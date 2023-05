PSG : Le bonus MONSTRUEUX pour faire changer d'avis Mbappé

Le Paris Saint-Germain versera une énorme prime à Kylian Mbappé s'il accepte de rester au club cet été au lieu de rejoindre le Real Madrid.

Le nom de Mbappé continue d'être associé à un départ de la capitale française, bien qu'il ait signé l'an dernier une prolongation de contrat qui le lie au club au moins jusqu'en 2024. Cependant, il est susceptible de recevoir un paiement important s'il choisit de rester là où il est, avec 90 millions d'euros à venir selon RMC Sport.

Un très gros bonus

Le joueur de 24 ans était censé rejoindre Madrid l'année dernière, alors que son contrat avec le PSG arrivait à terme. Mais il a fini par accepter un nouveau contrat pour poursuivre sa carrière aux côtés de Lionel Messi et de Neymar. La star française reste le héros du Parc des Princes, alors que Messi et Neymar continuent d'être la cible des critiques et de la colère des fans du club, et tous deux pourraient quitter le club cet été.

Alors que le PSG prévoit de garder l'attaquant à long terme, L'Equipe affirme que le crack de de Bondy n'a pas l'intention d'activer l'option de prolongation de son contrat actuel d'une année supplémentaire jusqu'en 2025. La saison prochaine pourrait donc être sa dernière sous le maillot du PSG, et il a été rapporté cette semaine que Madrid envisage une autre tentative pour le signer en 2024, bien qu'ils puissent opter pour Erling Haaland à la place.