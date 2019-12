PSG, le bel hommage d'Unai Emery à Edinson Cavani

Unai Emery, ancien coach du PSG, a rendu un très bel hommage à l'attaquant uruguayen Edinson Cavani

Le coach basque Unai Emery a tressé des louanges à Edinson Cavani, son ancien joueur pendant deux ans au PSG, dans un bel hommage publié sur son compte Twitter ce samedi.

Calidad humana y profesional. Responsabilidad, sacrificio, afán de superación, discusiones competitivas, respeto y conexión. Un placer trabajar con personas como tú @ECavaniOfficial que nos hacen mejorar individual y colectivamente. Abrazo de gol https://t.co/6reRQoQAW3 — Unai Emery (@UnaiEmery_) December 14, 2019

"Qualité humaine et professionnelle. Responsabilité, sacrifice, désir de progresser, discussion constructives, respect et connexion. Un plaisir de travailler avec des gens comme toi Edinson Cavani, qui nous font progresser individuellement et collectivement.", a indiqué a listé l’ancien manager d’ , récemment limogé par les Gunners.

Unai Emery répondait à un tweet du média Revista Libero, qui reprenait une déclaration de l’attaquant uruguayen au sujet du coach espagnol : "Il m’a transmis sa rigueur et son perfectionnisme."