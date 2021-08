PSG : Le Bayer Leverkusen offre 12 millions d'euros pour Thilo Kehrer

A la recherche d'un défenseur axial droit polyvalent, les dirigeants du club allemands ont fait une première offre... loin des exigences parisiennes.

Après l'arrivée de Lionel Messi au PSG, il va désormais falloir dégraisser. Entre les joueurs présents à l'entraînement ce vendredi matin et les blessés, le groupe professionnel compte désormais 36 éléments. Pour réduire ce nombre très important, Paris va certainement envoyer quelques jeunes en prêt.

Mais il va aussi devoir se séparer de certains éléments habitués au groupe pro. Parmi eux, Thilo Kehrer. Le défenseur international allemand, qui a fait toute la préparation parisienne et disputé l'ensemble des matches amicaux, dispose d'intérêts en Allemagne et ne semble plus fermé à l'idée d'un départ.

Le plus fort aujourd'hui est celui du Bayer Leverkusen qui dispute la Ligue Europa cette saison et avec qui ses agents entretiennent d'excellentes relations. A la recherche d'un défenseur central droit, les Allemands ont fait de Thilo Kehrer leur cible et attendaient de pouvoir vendre avant de passer à l'action.

Avec le départ de Leon Bailey à Aston Villa, une manne financière importante est arrivée. Sauf que les dirigeants de Leverkusen n'entendent pas en faire n'importe quoi. En contact depuis plusieurs jours avec Paris, ils ont transmis une première offre ces derniers jours qui, selon les informations de Goal, est de 12 millions d'euros pour Kehrer.

Problème : Leonardo a fixé un prix bien plus élevé, proche de 25 millions. Loin des attentes parisiennes donc.

En France, le Bayer a aussi ciblé Romain Faivre et dispose sur ce dossier d'une enveloppe similaire en plus d'éventuels bonus.