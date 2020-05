PSG : l'agent de Reina et Hernandez tempère les rumeurs

Annoncés dans le viseur du PSG, Pepe Reine et Theo Hernandez n'auraient pas été sollicités par le club francilien, selon l'agent Manuel Garcia Quilon.

Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, on apprenait jeudi l'intérêt du pour le défenseur Pepe Reina (37 ans) et le latéral gauche Theo Hernandez (22 ans). Les deux joueurs sous contrat avec l' sont représentés par le même agent : Manuel Garcia Quilon.

Ce dernier a répondu aux questions de Foot et, à l'entendre, il semble que le PSG n'a pas encore activé ces dossiers.

Reina : "Aucun contact"

Concernant Reina, son nom est associé au PSG pour remplacer Sergio Rico, la doublure de Keylor Navas pour lequel Paris ne devrait pas lever l'option d'achat. Peu utilisé à où il était prêté, Reina serait l'une des options envisagées pour la saison prochaine. Mais son agent assure n'avoir eu "aucun contact" avec les dirigeants parisiens.

"Personne ne nous a appelés et il lui reste un an de contrat avec Milan. Nous voulions un accord pour qu’il soit libre. Aucun contrat ne lui a été proposé en et Milan veut qu’il revienne. S’ils appellent, nous discuterons. Mais tant qu’ils ne m’appellent pas, on ne peut pas discuter."

Hernandez : "Il n'y a rien"

Quant à Theo Hernandez, le frère du Munichois Lucas Hernandez, il a parfaitement réussi ses débuts en . Le directeur sportif du PSG Leonardo apprécierait son profil, d'autant que Paris s'apprête à voir partir Layvin Kurzawa, en fin de contrat. Son agent déclare : "Beaucoup d’équipes se sont manifestées, mais il n’y a rien. Quand les choses deviendront plus concrètes, on réfléchira et ce sera le moment de répondre. Mais je le répète, il n’y a rien pour le moment."

Theo Hernandez est encore lié à l'AC Milan jusqu'en 2024.