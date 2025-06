PSG, la sortie inattendue d'Ousmane Dembélé sur le Ballon d'Or

Ousmane Dembélé s’est exprimé sur un éventuel sacre au Ballon d’Or, lundi.

Le Paris Saint-Germain vient de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Et l’un des acteurs majeurs de ce sacre du club de la capitale se nomme Ousmane Dembélé. L’international français est désormais en pole position pour remporter le Ballon d’Or selon plusieurs observateurs. Une probabilité qui n’a pas manqué de faire réagir l’ancien rennais, ce lundi.

Le Ballon d’Or n’est pas la priorité d’Ousmane Dembélé

Il y a deux jours, le PSG infligeait une correction à l’Inter Milan pour remporter la première Ligue des Champions de son histoire (5-0). S’il n’a pas marqué lors de la finale, Ousmane Dembélé, double passeur décisif, a bien son nom gravé tout en haut de ce triomphe parisien. L’ancien joueur du Borussia Dortmund est d’ailleurs le meilleur buteur du PSG cette saison avec 33 buts toutes compétitions confondues dont 8 en C1. Elu joueur de la saison en Ligue des Champions par l’UEFA, Ousmane Dembélé est logiquement cité comme grand favori au Ballon d’Or cette saison. Le PSG a même déjà lancé une campagne pro-Dembélé pour voir son attaquant toucher le graal en septembre prochain.

Présent à Roland-Garros ce lundi en marge du duel entre Novak Djokovic et Cameron Norrie, Ousmane Dembélé n’a pas échappé à la question du Ballon d’Or. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le champion du monde 2018 est plus porté vers les trophées collectifs que ceux individuels. « Les titres individuels c'est bien, mais le collectif c’est le plus important. C’est grâce au collectif qu'on a ramené la première Ligue des Champions. Et c’est grâce à ça qu’on va continuer encore et encore après saison pour pouvoir remporter le plus de titres possibles », a déclaré Ousmane Dembélé.