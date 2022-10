PSG : La révélation de Kaka sur l'avenir de Neymar

Pour Kaka, un ami personnel de la star brésilienne, le numéro 10 du Brésil est concentré et engagé dans le projet à long terme avec le PSG.

Neymar a été impliqué dans de nombreuses controverses au cours de sa carrière, et son passage au Paris Saint-Germain n'a pas fait exception à la règle. Après un été mouvementé et des rumeurs de départ en pagaille, la star brésilienne est revenue plus affuté que jamais et semble toutefois être heureuse à Paris et engagée dans le projet à long terme du club. C'est en tout cas l'avis de Kaká, le dernier Brésilien à avoir remporté le Ballon d'Or.

La hache de guerre enterrée avec les fans

Neymar est devenu le joueur le plus cher de la planète en 2017, lorsqu'il a été acheté par le Paris Saint-Germain pour 222 millions d'euros afin d'être le fer de lance du projet du club avec comme objectif suprême : remporter la Ligue des champions pour la première fois de l'histoire du PSG. Cependant, les controverses, les blessures et les problèmes avec les supporters ont altéré l'histoire du numéro 10 avec le PSG et auraient même pu provoqué son départ puisque son nom a été lié à de nombreuses reprises à un éventuel retour à Barcelone.

Neymar le pleurnichard découpé par une légende

Les supporters parisiens se sont encore plus fâchés avec le joueur suite à ces épisodes et, alors que le climat semblait presque intenable, le retour au football espagnol n'a pas eu lieu et le Brésilien est resté au PSG - plus que cela, il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 et semble plus concentré et "à la maison" que jamais. Pour Kaká, star passée par l'AC Milan, le Real Madrid et Sao Paulo et ami personnel de Neymar, les problèmes avec les fans appartiennent au passé et le numéro 10 est heureux à Paris, engagé dans le projet à long terme du club.

Neymar est "heureux" et focalisé sur "le projet à long terme"

"Nous sommes des amis proches. J'ai beaucoup parlé avec Neymar et bien sûr, il a passé un mauvais moment au PSG l'année où il a voulu revenir à Barcelone, il a eu des problèmes avec les fans. Cependant, il a fini par rester et s'est engagé à aller jusqu'au bout", a déclaré l'ancien joueur dans un entretien accordé à beIN Sports.

Christophe Galtier après les tensions lors de Reims-PSG : "On ne doit pas surréagir, on en a parlé"

"Aujourd'hui, il est heureux, il pense que c'est un projet à long terme. Ainsi, année après année, l'équipe se renforce, gagne en cohésion pour remporter quelque chose de vraiment important, comme la Ligue des champions. Mais il est heureux à Paris et au Paris Saint-Germain", a conclu l'ancien meneur de jeu de l'AC Milan.

Bien sûr, la possibilité de remporter une Coupe du monde avec le Brésil dans moins de deux mois contribue à rendre Neymar plus concentré que jamais, mais la bonne forme du PSG fait aussi partie du lot. Une chance pour le Brésil et pour Paris qui, avec un Neymar en forme et concentré, sont plus proches de leurs objectifs sportifs.