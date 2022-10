PSG : la révélation d'Andres Iniesta sur l'avenir de Lionel Messi

Andres Iniesta considère toujours Lionel Messi comme le meilleur joueur du monde et a dévoilé un indice sur le futur de l'Argentin.

Auteur d'un doublé cette semaine en Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa, Lionel Messi a retrouvé un très haut niveau après une saison d'adaptation compliquée au Paris Saint-Germain. En fin de contrat en juin 2023 avec le club de la capitale, l'Argentin ne se préoccupe pas de son futur pour le moment, du moins il ne laisse pas filtrer le moindre indice sur ses intentions.

"Messi est le numéro un"

Après tout, Lionel Messi est focalisé sur la Coupe du monde 2022 au Qatar avec l'Argentine qui conditionnera certainement le désir ou non de poursuivre son aventure dans le football européen. Ce sont donc les proches du septuple Ballon d'Or, son clan et ses anciens coéquipiers qui se positionnent sur le futur de Lionel Messi et alimentent les rumeurs.

Andres Iniesta, légende du football espagnol évoluant actuellement au Japon, a affirmé que Lionel Messi pourrait revenir à Barcelone dans le futur et l'a soutenu pour remporter la Coupe du monde avec l'Argentine au Qatar. Dans une interview à TYC Sports, Iniesta a déclaré : "Le Messi d'avant et celui de maintenant est différent de tous. Il est le numéro un".

"Leo peut revenir au Barça, c'est une possibilité"

"La seule chose qu'il a faite est de grandir, de s'améliorer et de rendre ses coéquipiers meilleurs. Une équipe avec Messi a un point très important pour obtenir des victoires et des titres. Je n'ai vu personne faire ce qu'il fait. Revenir à Barcelone n'est jamais facile, mais Leo peut revenir, c'est toujours une possibilité", a ajouté l'ancien du Barça.

"L'Argentine est l'un des candidats à la Coupe du monde. Ils ont une grande équipe, avec des joueurs expérimentés et des jeunes. Ils sont dans un grand moment. Si Messi est là, bien sûr, il est l'un des favoris. Les autres équipes favorites sont le Brésil, l'Espagne et la France. Si Leo gagne la Coupe du monde, je suis heureux en tant que coéquipier", a conclu Andres Iniesta.

Lionel Messi espère certainement que la prédiction d'Andres Iniesta se réalisera à la Coupe du monde. Pour ce qui est du futur de l'Argentin, Andres Iniesta a certainement une bonne raison de penser qu'il pourrait revenir au Barça. Une chose est sûre, l'été prochain, Lionel Messi aura le choix du roi s'il continue à évoluer à ce niveau. Le PSG, le Barça, surement d'autres clubs européens et hors Europe seront à ses pieds pour compter sur l'Argentin dans leur effectif.