PSG : La MCN terrasse Guingamp mais perd Verratti (9-0)

Deux triplés, un doublé et un but de Meunier, voici le tarif affiché par le PSG face à Guingamp pour les retrouvailles, dix jours après la défaite.

Vite oubliée la défaite face à Guingamp qui a valu l’élimination du PSG en Coupe de la Ligue. Les hommes de Thomas Tuchel ont bien prouvé, par une large victoire au Parc des Princes (9-0) que la confrontation face aux Bretons, il y a 10 jours, n’était qu’une erreur de parcours. Une revanche menée d’une main de maître par le trident d’attaquants, qu’on n’avait pas vu marquer au cours du même match depuis Belgrade en Ligue des Champions.

La MCN foudroie Guingamp

Mais ce samedi après-midi, ils se sont fait plaisir. Un triplé pour Edinson Cavani (servi par Bernat 59è, Di Maria 66è et le but polémique à la 76è), un autre pour Mbappé (37è, 45è et 80è) et un doublé pour Neymar (11è et 68è). Le Brésilien fait figure de petit joueur à côté de ses coéquipiers. La MCN a remis les pendules à l’heure, notamment Edinson Cavani qui a torturé son équipe favorite. Auteur d’un triplé mais également de deux passes décisives, il est impliqué sur 13 des 21 buts inscrits par les joueurs de Paris face à Guingamp en Ligue 1. L’en Avant Guingamp devient donc l’équipe qui lui réussit le mieux dans l’élite. Et comme cela ne suffisait pas, il a inscrit son 100è but au Parc des Princes, un moment qui lui a valu par les supporters parisiens son chant, sur l’air des "Démons de Minuit". Très challengeur, Neymar a voulu aussi croquer une partie du gâteau : dans les dix dernières minutes de la rencontre, il s’est adjugé tous les corners ou touches et a joué le ballon à la vitesse de la lumière afin de pouvoir également marquer de son empreinte cette confrontation. Sans succès mais le travail a très largement été effectué et la défaite face aux hommes de Gourvennec n’est plus qu’un mauvais souvenir.

Verratti, le hic de la soirée

Mais dans cette euphorie, les Rouge et Bleu ont légèrement oublié la blessure de Verratti qui l’a obligé à devoir abandonner ses coéquipiers (19è). Blessé à la cheville, il a profité de la mi-temps pour aller faire des examens à l’hôpital. A trois semaines du déplacement à Manchester, cette sortie n’est pas de bon augure et ne présage rien de bon. L’Italien, seul véritable 6 dans cette équipe, porte sur ses épaules tout le poids des siens, mais surtout du non recrutement d’une sentinelle. L’urgence est absolue désormais. À ne pas rater Unai Emery : "Bielsa, le meilleur entraineur au monde"

Mercato, Fellaini sur les tablettes de Monaco ?

PSG, Marco Verratti sorti sur blessure

OL, Nabil Fekir se confie sur son avenir : "Je ne sais pas si c'est ma dernière saison au club"

Sabrina Belalmi, au Parc des Princes