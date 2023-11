PSG : La folle comparaison de Nasser al-Khelaïfi entre Zaïre-Emery et Verratti

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a établi une comparaison entre Warren Zaïre-Emery et Marco Verratti.

Âgé de 17 ans seulement, Warren Zaïre-Emery a conquis les cœurs des dirigeants du Paris Saint-Germain et d’autres acteurs du football. Le jeune milieu de terrain français a été comparé à son aîné italien et ancien du Paris Saint-Germain, Marco Verratti.

Verratti parti, Zaïre-Emery la confiance

Ne faisant plus partie des plans futurs du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a été poussé vers la sortie. Par la voix de Luis Campos et de l’entraîneur Luis Enrique, le PSG a fait savoir au « Petit hibou » qu’il ne comptait plus sur lui. Ne manquant pas de prétendants, le milieu de terrain italien a fini par trouver un point de chute. Vu qu’il n’a plus voulu croiser le PSG où il a passé plus d’une décennie, Verratti a pris la direction du Qatar en signant en faveur d’Al-Arabi SC.

De son côté, Warren Zaïre-Emery, qui a été révélé par Christophe Galtier la saison dernière en Ligue 1, a pris confiance cette saison. Ayant comblé les attentes du nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique, lors du stage de préparation chaotique en Asie, le jeune milieu de terrain français a gagné la confiance de l’ancien coach du FC Barcelone dans l’entrejeu parisien.

La comparaison de Nasser Al-Khelaïfi

Étincelant depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery est apprécié de part et d’autres. C’est ce cas de Thierry Henry, qui n’a jamais caché son admiration pour le jeune joueur, en faisant de lui le capitaine de l’Equipe de France Espoirs. Entraîneur du PSG, Luis Enrique est aussi amoureux du jeu de Zaïre-Emery.

Cette fois-ci, c’est le président du club francilien, Nasser Al-Khelaïfi, qui gonfle le jeune milieu de terrain d’éloges. Dans un entretien avec La Gazzetta dello Sport, le président du club francilien a été interrogé sur Warren Zaïre-Emery, qui est vu comme le digne successeur de Marco Verratti dans l’entrejeu du club champion de France. Mais Al-Khelaïfi a jugé bon de ne pas comparer les deux joueurs.

Le patron du PSG a tenu à rendre un hommage au désormais ex-joueur parisien. « Tout d’abord, je rends hommage à Verratti pour sa contribution au PSG en 11 ans : c’est un joueur fantastique, l’Italie et l’équipe nationale doivent être fières de lui », a lancé Nasser Al-Khelaïfi avant de poursuivre.

« Warren est spécial, il a grandi avec nous, il fait des choses phénoménales et il est très mature pour son âge. Il ne faut pas le comparer, il est unique. Il trace sa propre voie. Il est loyal, il est passionné et il a une bonne famille, un bon entourage. Nous avons la chance d’avoir des joueurs comme ça. Les meilleurs veulent venir chez nous, mais nous formons les meilleurs jeunes. Notre nouveau centre de formation est au cœur de la prochaine étape du développement », a-t-il ajouté. Warren Zaïre-Emery appréciera.

Auteur de 13 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le natif de Montreuil a pu inscrire deux buts et délivrer deux passes décisives. Il est attendu ce mardi soir contre l'AC Milan en quatrième journée de Ligue des champions.