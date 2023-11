AC Milan – PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Ce mardi, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain s’affrontent dans le cadre de la 4e journée de Ligue des champions. Les dernières infos ici.

Deux semaines après s’être affrontés pour le compte de la troisième journée de la phase de groupes de Ligue des champions (victoire 3-0 du PSG), l’AC Milan et le Paris Saint-Germain sont au duel, mardi, dans le cadre de la quatrième journée. Une rencontre retour qui s’annonce coriace à San Siro.

Le PSG pour prendre le large, Milan en quête de rebond !

Auteur d’un début de saison plus ou moins satisfaisant couronné d’une troisième place en Serie A italienne, l’AC Milan n’est pas aussi rassurant lors de ses dernières sorties. Les hommes de Stefano Pioli sont très décevants au cours de leurs cinq dernières sorties toutes compétitions confondues. Les Rossoneri comptent trois défaites, un match nul et une victoire dernièrement. La dernière défaite est celle du samedi contre l’Udinese (0-1).

Vainqueur de Montpellier HSC en ouverture de la onzième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est en pleine confiance avant son déplacement à San Siro, mardi soir. Alors que la formation francilienne a réussi à remporter le match aller contre les Milanais (3-0), les joueurs convoqués par Luis Enrique tenteront de rééditer les mêmes performances pour essayer de s’imposer en terre ennemie afin de prendre le large dans le groupe F où ils sont leaders avec 6 points devant le Borussia Dortmund (4 points, 2e) et Newcastle (4 points, 3e).

Horaire et lieu du match

AC Milan – PSG

4e journée de Ligue des champions

Lieu : Stade Giuseppe-Meazza, San Siro

A 21h française

Les équipes probables du AC Milan – PSG

AC Milan: Maignan – Calabre, Tomori, Thiaw, Hernandez – Musah, Reijnders, Krunic – Leao, Giroud, Okafor

PSG: Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Marquinhos, Hernandez - Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery - Mbappé, Kolo Muani, Dembélé

Sur quelle chaîne suivre le match AC Milan – PSG

La rencontre entre l’AC Milan et le PSG sera à suivre ce mardi 07 octobre 2023 à partir de 21h simultanément sur Canal + et beIN Sports. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée au groupe, My Canal et beIN Connect.