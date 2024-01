PSG, la compo surprise de Luis Enrique contre l'US Revel

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va aligner une équipe surprise contre l’US Revel, ce dimanche.

Quatre jours seulement après avoir remporté le Trophée des Champions contre Toulouse (2-0), le PSG est déjà de retour aux affaires. Cette fois-ci, c’est en Coupe de France que le champion de France en titre va se produire. Les hommes de Luis Enrique se déplacent en effet sur la pelouse de l’US Revel ce dimanche dans le cadre des 32es de finale de la compétition. L’occasion pour le technicien espagnol de faire tourner son effectif.

L’US Revel va affronter un PSG diminué

Le Paris Saint-Germain entre en lice ce dimanche dans la Coupe de France, à l’occasion des 32es de finale à l’instar des autres clubs de l’élite. Mais le club francilien va se présenter face à l’US Revel avec une équipe décimée par plusieurs absents. Arnau Tenas, Presnel Kimpembe, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Fabian Ruiz sont tous indisponibles pour cause de blessure.

Alors que Lee Kang-In (Coupe d’Asie) et Achraf Hakimi (CAN) sont avec leurs sélections respectives, Luis Enrique a décidé de laisser au repos Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Ousmane Dembélé. Ainsi, c’est un onze largement remanié qui sera aligné face à l’US Revel.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Luis Enrique fait largement tourner

En absence de Donnarumma et de Tenas, Keylor Navas va enfin faire son grand retour dans les buts. Le gardien costaricien devrait avoir ses premières minutes de la saison ce dimanche. Devant l’ex-dernier rempart du Real Madrid, Luis Enrique va aligner une défense expérimentale avec une surprise.

Milieu de terrain de prédilection, Carlos Soler devrait évoluer à droite de la défense. Nordi Mukiele, en manque de temps de jeu cette saison, sera logiquement à gauche. Dans l’axe, la nouvelle recrue, Lucas Beraldo devrait avoir droit à sa première titularisation et sera épaulé par l’expérimenté Danilo.

Du classique en attaque pour le PSG contre l’US Revel

Dans l’entrejeu, Manuel Ugarte va retrouver une place de titulaire ce dimanche. A ses côtés, Luis Enrique devrait aligner le Portugais, Vitinha, pour s’occuper de la construction du jeu. Evoluant en 4-2-4, le PSG devrait se présenter avec quatre attaquants face à ma modeste formation de l’US Revel (R1).

Getty

Ainsi, Luis Enrique devrait compter sur Marco Asensio et Randal Kolo Muani pour tenir les côtés. Un temps incertain avec les doutes émis sur sa présence par le coach espagnol, Kylian Mbappé devrait bien démarrer ce soir aux côtés de Gonçalo Ramos en attaque.

Getty

La compo attendue du PSG contre l’US Revel

Navas – Soler, Danilo, Beraldo, Mukiele – Ugarte, Vitinha – Asensio, Kolo Muani, Ramos, Mbappé