PSG : Kylian Mbappé, joueur le plus cher d'Europe

Selon une étude du CIES, le Parisien Kylian Mbappé est évalué à 252 M€. Soit le joueur le plus cher d'Europe devant Mohamed Salah et Raheem Sterling.

Transféré au PSG en provenance de pour 135 M€ (+45M€ de bonus), Kylian Mbappé en vaudrait maintenant quasiment le double. Selon les chiffres de l'Observatoire du football (CIES), le joueur du vaudrait actuellement 252 millions d’euros, ce qui fait de lui le joueur le plus cher.

L’international français est à la tête de ce classement devant le vainqueur de la Ligue des Champions, Mohamed Salah (219.6 M€) et le champion d’ de , Raheem Sterling (207.8 M€). Les deux joueurs devancent le quintuple Ballon d’Or, Lionel Messi (167,4 M€). L’ailier du , Jadon Sancho (159.4 M€), complète le top 5.

L'article continue ci-dessous

Neymar passe de la 3ème à la 17ème place

Alors qu'il était troisième et valait quasiment 200 millions d'euros en janvier, l’autre star du Paris Saint-Germain, Neymar, se retrouve à la 17e place avec une valeur réévaluée à 124,7 M€. Il reste tout de même le deuxième joueur le plus cher de la , qui compte huit représentants dans ce Top 100. Quatre sont du PSG (Mbappé, Neymar, Marquinhos, Kehrer), trois de l’OL (Depay, Ndombele, Aouar) et l’attaquant lillois Nicolas Pepe.

Poste par poste, les joueurs les plus chers de ce classement sont Alisson Becker ( , 107 M€) pour les gardiens, Trent Alexander-Arnold (Liverpool, 130 M€) pour les défenseurs et Paul Pogba ( , 125 M€) du côté des milieux de terrain.

Le TOP 10