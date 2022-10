PSG : Kylian Mbappé donne un indice sur son futur

Après la confidence lâchée Marca selon laquelle Kylian Mbappé serait déterminé à quitter le PSG au plus vite, le joueur a réagi sur Instagram.

Une réaction du natif de Bondy au terme du match était bien sûr très attendue. Il n’en a rien été. Le champion du monde 2018 a néanmoins fait passer quelques messages sur Instagram.

Mbappé a ainsi accompagné ses deux photos du match – une après son but et l’autre avec le trophée du meilleur joueur du match – des emoji rouge et bleu, pas un hasard, puisqu'il s'agit des couleurs primaires du PSG..

Le Français a aussi diffusé plusieurs « stories », les premières pour savourer son nouveau record: l'ancien joueur de Monaco est en effet devenu, avec 31 buts, le meilleur buteur de l’histoire du PSG en Ligue des champions, surpassant u certain Edinson Cavani.

Mbappé a également publié une photo le montrant tout sourire avec Achraf Hakimi, son grand ami, ainsi qu’une autre avec Sergio Ramos et le Marocain. Enfin, il a également donné rendez-vous à dimanche, pour le « Classique » face à l’Olympique de Marseille. « Rouge et Bleu ». Mais jusqu'à quand ?