PSG, Kylian Mbappé couterait 280M€ en cas de prolongation

D’après l’observatoire CIES, le prix de Kylian Mbappé ferait un bond important si jamais il prolongeait ne serait-ce que d’un an avec le PSG.

Kylian Mbappé, la star du PSG et de l’Equipe de , fait partie des joueurs les plus chers de la planète. Et il le serait à plus forte raison s’il venait à prolonger jusqu’en 2023 son contrat avec les champions de France. C’est ce que révèle l’observatoire CIES dans son rapport hebdomadaire, en se basant sur des données qui lui sont propres mais minutieusement étudiées.

Actuellement, Mbappé est évalué à hauteur de 242M€. Un algorithme de l’observatoire en question a défini son futur prix s’il s’engage pour un an supplémentaire. Sa valeur marchande sera plus élevée de 39M€. Ainsi, en théorie, tout club voulant l’enrôler aura à débourser 281M€ pour ses services.

Seul Sancho dépasserait Mbappé

D’autres stars du football européen ont été soumises aux mêmes calculs. Et il n’y a qu’un seul joueur dont le prix augmentera de manière encore plus conséquente que Mbappé. C’est l’attaquant anglais du , Jadon Sancho. S’il prolonge jusqu’en 2023, ce dernier verra son prix passer de 180M€ à 223M€ (+43M€).

A noter que Lionel Messi, qui figure sur la 3e place de classement, verra aussi son évaluation s’accroitre dans le cas d’une courte prolongation. Le capitaine blaugrana, que l’on estime accessible pour 80M€, sera évalué à hauteur de 115M€.