CIES - Le PSG habitué des larges victoires

Le PSG fait partie des équipes de première division à avoir remporté le plus de rencontres par au moins trois buts d'écart lors des cinq dernières années, selon une étude publiée ce lundi par l'Observatoire du football.

Un classement dominé par les Lincoln Red Imps (Gibraltar), qui comptent 49,6% de victoires par trois buts ou plus depuis 2015.

Highest % of easy wins (three goals or more) for top division clubs worldwide between 2015 and 2020: @LincolnRedImps leads the table😎 Data for all clubs and leagues in last @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/P0Ohpx4eDz pic.twitter.com/pG9swASCHB