PSG : Kylian Mbappé assure "avoir demandé à partir en juillet"

Plutôt discret depuis quelques mois, Mbappé est sorti de son silence et a confirmé qu’il avait demandé à quitter le PSG, fin juillet.

Le silence est d’or mais quand le principal intéressé décide de prendre la parole, l’onde de choc n’est pas très loin. Discret dans les médias depuis plusieurs mois concernant son avenir, Kylian Mbappé est sorti de son mutisme dans une interview pour RMC, qui sera diffusée mardi mais dont certains extraits ont déjà filtrés.

Le moins qu’on puisse dire est que l’international français risque de donner le sourire aux médias espagnols et au Real Madrid, un peu moins au PSG. Dans son face-à-face avec Jérôme Rothen, Mbappé avoue qu’il avait bien l’intention de quitter le club parisien durant l’été, après avoir repousser des offres de prolongation.

"J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité, explique-t-il dans cette longue interview où aucun sujet n'est éludé. C'est un club qui m'a beaucoup apporté, j'ai toujours été heureux, les quatre années que j'ai passé ici, et je le suis encore. Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste."

Droit dans ses crampons, le numéro 7 parisien estime qu’il a tenu parole. Face au refus de son club de le vendre, il a donc repris la saison avec le PSG, aux côtés de Neymar et Lionel Messi. S’il assure que les relations avec Leonardo et le président Al-Khelaïfi sont toujours bonnes, Kylian Mbappé reconnait qu’il a peu apprécié certaines sorties, le faisant passer pour un mercenaire.

"Les gens ont dit que j'avais refusé six ou sept offres de prolongation, que je ne veux plus parler à Leonardo, ce n'est absolument pas vrai. On me dit 'Kylian maintenant tu parles avec le président.'"

"C'est pas à moi de juger, mais moi, ma position a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt. Moi, personnellement, je n'ai pas trop apprécié le fait de dire 'oui, il vient la dernière semaine d'août...' parce que ça, ça fait voleur. J'ai dit fin juillet que je voulais partir."

Alors que la MNM a du mal à trouver la bonne osmose sur le terrain, la sortie de Kylian Mbappé devrait remettre un peu d’huile sur le feu. En tout cas, il semblerait bien que l’avenir du champion du monde 2018 ne se situe plus officiellement dans la capitale française en juin 2022.