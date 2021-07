PSG, Kurzawa préfère la Premier League, Théo Hernandez visé

Tandis que Layvin Kurzawa est sur le départ, le PSG cible depuis de longs mois Théo Hernandez.

Il y a quelques mois, le PSG avait surpris tout son monde en prolonge pour trois saisons supplémentaire Layvin Kurzawa. Déjà prolongé quelques mois plus tôt au moment de la fin de son contrat durant l’été 2020, le latéral gauche avait juré fidélité au club parisien.

Malgré ses (trop) nombreuses blessures, l’ancien gaucher de l’AS Monaco est présent dans le club depuis un certain nombre d’années et son caractère en fait un joueur apprécié à l’intérieur du groupe. Malgré son passif de blessure, Kurzawa représente une valeur sûre pour jouer les remplaçants de luxe de Juan Bernat.

Avec le départ de Bakker vers le Bayer Leverkusen, il n’y avait pas forcément de raison de penser à un départ de l’international français.

Mais depuis quelques jours, l’intérêt de Galatasaray se fait de plus en plus intense, au point que les deux clubs se seraient mis d’accord pour un transfert. Une aubaine pour le PSG qui a besoin de liquidité et qui ne dirait donc pas non à un chèque autour de la dizaine de millions d’euros. Seulement, la Turquie ne semble pas être la destination principale de Kurzawa.

A 28 ans, le latéral rêve de Premier League et n’est pas pressé de partir selon L'Equipe. Il sait ou du moins espère qu’une offre anglaise va arriver dans les bureaux parisiens vers la fin du mercato.

Une position qui n’arrange pas les affaires du PSG. En plus d’être obligé de patienter pour toucher une chèque avec la vente de Kurzawa, Leonardo ne peut pas avancer sur son remplaçant. Son nom est déjà tout trouvé puisqu’il s’agirait de Théo Hernandez.

D’après Le Parisien, le latéral gauche du Milan AC est suivi depuis le début de l’année 2021 par les recruteurs parisiens et aurait d’ailleurs déjà reçu des propositions salariales du PSG.

Ayant un profil offensif à l’image d’Achraf Hakimi, le frère de Lucas plaît beaucoup à Paris et représenterait bien plus qu’une solution de rechange à Bernat, qui revient d’une rupture des ligaments croisés.

D’après Tuttosport, une offre de 40 millions d’euros a déjà été au Milan AC, sans que ça ne fasse bouger les choses. Mais Théo Hernandez pourrait bien rapidement devenir le nouveau dossier chaud du PSG !