PSG : Kalimuendo, Dina Ebimbe, Simons... quel avenir pour lesTitis ?

Les jeunes formés au club et sollicités durant la préparation devraient voir leur temps de jeu baisser. Quelle saison les attend désormais ?

Depuis la reprise du PSG, les Titis ont été à l’honneur. Durant la préparation parisienne, presque tous ont pu trouver du temps de jeu lors des matches amicaux de juillet, d’autres comme Arnaud Kalimuendo ou Junior Dina Ebimbe ont même été titularisé lors du Trophée des champions perdu face à Lille le 2 août. Mais le retour des habituels titulaires devrait réduire leurs perspectives en terme de temps. Alors que tous les joueurs sont rentrés de vacances, Paris dispose, entre les blessés et les présents à l’entraînement d’un groupe de 36 joueurs.

D’ici la fin du mercato, ce nombre devrait fortement se réduire et devrait amener certains Titis à aller chercher du temps de jeu ailleurs. En prêt ou via un transfert définitif. Quatre d’entre eux devraient poursuivre avec le club et le groupe professionnel cette saison : Edouard Michut, El Chadaille Bitshiabu, Ismael Gharbi et Xavi Simons. Le troisième a fait une préparation remarquée par le staff, ses coéquipiers et de nombreux observateurs. Tout l’enjeu reste désormais de lui faire signer son premier contrat professionnel, comme l’a récemment fait le club de la capitale pour Bitshiabu.

Alloh et Bitumazala vers un prêt ?

D’autres participants réguliers aux matches de pré-saison sont appelés à trouver du temps de jeu. On peut notamment citer Teddy Alloh. Le jeune latéral (19 ans), actuellement touché à la hanche, a participé à tous les matchs amicaux et a même démarré en tant que titulaire contre Le Mans, Chambly et Orléans. Sa préparation a été appréciée par Mauricio Pochettino et son staff qui ne l’ont pas fait redescendre avec les U19 contrairement à d’autres jeunes du centre.

Mais avec le retour de Juan Bernat, il semble acquis qu’il ne devrait pas avoir de temps de jeu. Or, c’est bien son objectif. Pour le moment, aucun prêt n’a été évoqué avec le club mais le joueur dispose d’intérêts en Ligue 2 et à l’étranger. Une prolongation est aussi à l’étude. Le constat est quasiment identique pour Nathan Bitumazala, qui était sur le banc à Troyes et cherche un prêt en L2.

Pour Bandiougou Fadiga, la donne est différente. Pochettino ne compte manifestement pas sur lui et il s’entraîne désormais en marge du groupe en attendant de trouver une solution. Soit sous forme de prêt avec une prolongation car il est en fin de contrat dans un an. Soit un transfert sec avec une indemnité. Pour Arnaud Kalimuendo, son avenir devrait se fixer dans les derniers jours du mercato. Dans le projet que le club lui a présenté, il est prévu que le jeune attaquant entre dans la rotation sur le front de l'attaque. Ce qui pourrait lui laisser du temps de jeu dans une saison à plus de 50 matches. Le natif de Suresnes ne manque pas sollicitations en L1 et reste attentif à d’éventuelles arrivées.

Dina Ebimbe n'a toujours pas prolongé

Interrogé par Goal avant le match face à Troyes, Mauricio Pochettino avait jugé la situation du jeune attaquant ainsi, sans fermer la porte à un départ : « Nous sommes contents d'Arnaud, c'est un jeune formé au club. On est en train d'analyser et de voir à la fin du mercato, quelle est la meilleure option pour lui et le club à la fin du mercato. La même chose pour DIna Ebimbe. »

Prêté au Havre puis à Dijon, le staff souhaitait voir ce dernier durant la reprise et a apprécié sa préparation. Il était d’ailleurs entré en jeu en cours de match face à Troyes lors de la première journeé. Comme évoqué par l’entraîneur du PSG, sa situation n’est pas figée. Peut-être aussi parce qu’il dispose d’une prolongation de contrat qu’il n’a pas encore signée. Il est lié à Paris jusqu’en 2023.