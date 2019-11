PSG - José Mourinho compare Kylian Mbappé à Ronaldo Nazario

Lors d’une interview accordée à TF1, le technicien portugais a dit tout le bien qu’il pensait de l’attaquant du PSG.

José Mourinho ne sait toujours pas quel sera son prochain club mais, une chose semble certaine : le technicien portugais ne serait pas contre le fait d’atterrir dans une écurie qui comptera Kylian Mbappé dans ses rangs. Car comme toute la planète, le Special One n'est pas insensible aux qualités du champion du monde français.

À l’heure actuelle, il semble évidemment impossible de le voir débarquer au . Mourinho devra encore attendre pour avoir Mbappé sous ses ordres. Le Portugais a beau ne plus travailler, il n’en reste pas moins un observateur attentif du microcosme du ballon rond. Et, semaine après semaine, Mbappé continue de lui taper dans l’oeil…

"Les qualités de Mbappé sont absolument incroyables. Le style de jeu, ce qu’il peut faire dans un match de football, c’est vraiment spécial. Et il faut avoir des qualités vraiment spéciales et uniques. Quand tu regardes la spécificité de ses qualités, il est vraiment différent des autres joueurs", a déclaré Mourinho lors d’une interview accordée à TF1.

José Mourinho estime même que c'est du Brésilien Ronaldo Luiz Nazario que Kylian Mbappé se rapproche le plus, avec cet alliage de vitesse, de technique et de puissance. "Le seul joueur qui me vient en mémoire auquel je peux le comparer, c'est Ronaldo Nazario. Ce sont des joueurs avec des qualités uniques. Lorsqu'on joue contre eux, ils font peur".

"J'ai parlé avec Kylian 3 minutes lors de la cérémonie du FIFA Ballon d'Or. Quand il parle avec moi, il parle aussi avec mes 2 ou 3 amis. Ils parlent avec tout le monde avec une simplicité, une correction, une éducation qu'en on voit comme de la classe", a conclu Mourinho, également séduit par les qualités humaines du prodige.