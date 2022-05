PSG : Idrissa Gueye et "For Hope" ensemble contre le VIH Sida et le cancer

Jours de repos, moments en famille et initiatives associatives ou éducatives… la fin de saison du PSG laisse du temps aux joueurs pour des projets plus personnels. Après le passage d'Abdou Diallo au collège Arche-du-Lude à Joué-lès-Tours (là où il a grandi) pour son concours d'écriture, un autre vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations se consacre à des actions caritatives.

Ce jeudi, l'association « For Hope », dont le co-fondateur est Idrissa Gueye, organise une soirée spéciale avec une vente aux enchères de maillots de football (la liste est disponible sur le site de Drouot), dont certains portés par les joueurs du Paris Saint-Germain. Le premier gala caritatif de l'organisation, qui a vu le jour il y a un an, a pour but de récolter des fonds afin d'aider les enfants atteints du VIH Sida et du cancer en Afrique.

L'ensemble des joueurs du PSG sera présent

Dans le cadre de cette action, « For Hope » s'est appuyé sur d'autres organisations comme l'Unicef et GFAOP (groupe franco6africain d'oncologie pédiatrique) pour mieux déterminer les besoins nécessaires pour lutter contre ces fléaux.

Au total, l'association d4Idrissa Gueye tentera de récolter près de 2 millions. Pour y parvenir, elle pourra s'appuyer sur la présence d'invités triés sur le volet mais aussi de l'ensemble des joueurs du PSG. Dont Neymar, Messi et Mbappé.

Mais cette soirée n'est pas la première initiative prise par l'association « For Hope » qui souhaite aider les personnes les plus démunies et intervenir sur des questions relatives à l'éducation, la santé et l'environnement.

L'an passé, elle avait commencé son action par une distribution de repas aux étudiants sénégalais de France pendant le ramadan, avant de collecter du matériel médical pour lutter contre la Covid-19 au Sénégal et plus de 4000 livres pour les écoles du pays. Plus récemment, les membres de l'organisation ont distribué à de nombreuses personnes sans-abris aux portes de Paris.