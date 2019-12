PSG, Icardi décrypte son style

Prêté par l'Inter Milan, l'Argentin Mauro Icardi a défini son style de jeu sur le site officiel du PSG.

Joueur le plus rapide dans l’histoire du PSG à avoir inscrit 10 buts, Mauro Icardi est fier de son record.

"Je ne le savais pas ! C’est une fierté de réaliser ce genre de choses et de marquer l’histoire d’une équipe comme le PSG", a-t-il confié, lui qui a aussi décrypté son style de jeu.

"J'essaie d'être toujours préparé et d'être toujours une option pour mes coéquipiers avec mes mouvements et mes déplacements. Qu’ils puissent avoir l'occasion de servir un joueur libre. Après, dans la surface l’attaquant doit mettre des buts. Je suis toujours prêt et concentré pour enchaîner le plus rapidement possible dès que je reçois le ballon", a indiqué le joueur argentin.