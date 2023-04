PSG – Hugo Ekitike, un petit tour et puis s'en va?

Arrivé cet été en provenance du Stade de Reims, Hugo Ekitike pourrait déjà devoir quitter Paris dans quelques mois. La direction s'interroge.

Si les semaines se suivent et se ressemblent sportivement ces dernières semaines à Paris, ce n'est pas vraiment le cas en interne. En témoigne la situation du coach Christophe Galtier qui ne cesse d'évoluer d'une performance à l'autre. Si il semblait ainsi parti tout droit pour terminer la saison la semaine dernière, la défaite contre l'OL (0-1), la deuxième consécutive au Parc, pourrait avoir changé la donne. Les volontés de bouleversements en interne semblent d'ailleurs avoir également touché un autre élément : Hugo Ekitike. Au point de le voir quitter le club dès l'été?

Galtier sur un siège éjectable, Ekitike aussi

Si la défaite de dimanche contre Lyon a indéniablement terni son image auprès des dirigeants qatariens (qui préféreraient n'aviser qu'à la fin de la saison), Christophe Galtier part toujours en pôle pour ne quitter Paris qu'aux portes de l'été. Ce qui devrait confirmer l'ancien coach lillois sur le banc jusqu'en fin de saison, c'est qu'aucun intérimaire crédible ne se dégage en interne et qu'aucun grand nom libre (Zidane, Conte, Nagelsmann) ne souhaitera reprendre le club à ce moment de l'année et dans un contexte sportif et extra-sportif aussi complexe.

Un autre cas interpellant à Paris, c'est la situation d'Hugo Ekitike. En difficultés sur le terrain, l'attaquant français l'est aussi à l'intérieur du club. Non seulement ses performances sportives n'aident pas à sa reconnaissance par l'ensemble du vestiaire, mais sa présence elle-même démontre la complexité du PSG en interne. Recruté spécifiquement par Nasser al-Khelaïfi non pas tellement pour son profil mais pour parfaire ses relations avec le président de Reims Jean-Pierre Caillot, le joueur doit faire face à une défiance de légitimité qui ne l'aide pas mentalement à faire son trou.

L'ancien-Rémois pourrait d'ailleurs être l'un des dominos que le remue-ménage qui s'annonce en interne risque de renverser. Alors que le PSG va devoir confirmer son prêt en achat sonnant et trébuchant cet été (l'option d'achat devient obligatoire si le club termine aux deux premières positions en Ligue 1), l'attaquant est d'ores et déjà placé sur la liste des joueurs à vendre. Son affiliation forte, bien qu'involontaire de sa part, avec Nasser en fait une cible de choix pour les responsables sportifs du club, Luis Campos en premier qui entend ainsi démontrer que cet échec n'est pas le sien. L'aventure d'Ekitike à Paris n'a ainsi jamais semblé aussi proche de se terminer, avant même d'avoir réellement commencé.