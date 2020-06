PSG, Gueye : "Les rumeurs de départ ? J'ai l'habitude"

Le milieu de terrain sénégalais a réagi aux rumeurs de départ le concernant et a évoqué la reprise ainsi que la Ligue des champions.

Le mercato approche à grands pas et les rumeurs s'amplifient de jour en jour. Du côté du PSG, Leonardo serait à la recherche d'un renfort au milieu de terrain, ce qui a soulevé une incertitude sur l'avenir d'Idrissa Gueye. Étincelant en début de saison, le Sénégalais n'a pas réussi à revenir à son meilleur niveau après sa blessure et pourrait être une victime collatérale en cas de belle offre, selon les dernières rumeurs. Dans un entretien accordé au média sénégalais, Emedia, Idrissa Gueye a tordu le cou aux rumeurs de départ le concernant cet été. L'international sénégalais veut rester au PSG et a même parlé de sa relation avec Leonardo.

"J’ai l’habitude de ces rumeurs-là. À chaque mercato, cela se passe comme ça pour moi. Même au mois de janvier, une fois arrivée au PSG, au bout de six mois, on m’annonçait déjà à . Donc moi, j’en ai l’habitude. Tout se passe bien pour moi au club, et je suis souvent en contact avec le directeur sportif (le Brésilien Leonardo), et il n’a jamais été question de départ… Il ne m’a jamais parlé ni de transfert ni d’envie que je parte. Donc, pour moi, ce sont juste des rumeurs mis sur le marché des transferts parce qu’il n’y a pas grand-chose en ce moment", a expliqué le milieu de terrain du PSG.

Idrissa Gueye est conscient que la reprise sera compliquée et que le PSG ne sera pas avantagé en : "Forcément, on doit beaucoup faire attention à la reprise surtout qu’on est resté pendant une longue durée sans s’entraîner, sans se voir, sans avoir de compétition. Donc, il faudra voir comment on va revenir, comment les joueurs vont revenir en forme ou avec un peu de poids, on ne sait pas encore. Mais il ne faudra pas se poser des questions. Une fois qu’on aura repris les entraînements, il faudra être prêts pour reprendre tout de suite et se battre pour aller le plus loin possible même si on est un peu désavantagé du fait que les autres championnats ont repris depuis un certain temps".

"On arrivera plus frais que les autres"

"Ils auront beaucoup plus de compétition que nous mais si on essaie de transformer ça en notre faveur, c’est-à-dire ne pas se poser des questions, se dire les autres ont recommencé et pas nous, on peut tourner ça de notre côté, se dire qu’on arrivera beaucoup plus frais que les autres parce qu’ils auront joué beaucoup de matchs, et que nous serons plus frais pour les mettre en difficulté et gagner plus de matchs possibles", a ajouté le milieu de terrain sénégalais.

Idrissa Gueye est fier d'avoir remporté le titre de champion de et est revenu sur ce sacre particulier : "C’était important pour moi de revenir en France et surtout de faire mes preuves. Après, cela s’est bien passé pour moi et toute l’équipe, on finit champion de France même si la situation était assez bizarre d’être champion de France comme ça parce qu’on n’a pas pu continuer le championnat avec cette maladie, ce virus. Mais après on a vu que ça parlait dans la presse que le championnat allait être arrêté, et finalement on a eu un message du club, puis un communiqué de la Ligue, disant qu’on était champion de France. Du coup, on a un peu fêté sur les réseaux sociaux avec nos amis, nos proches qui étaient avec nous, et on s’est envoyé des messages sur notre groupe WhatsApp. C’était assez bizarre, mais c’était mérité. Personne ne peut dire que ce titre a été volé".

Enfin, l'ancien milieu d' a évoqué sa relation avec ses coéquipiers du PSG : "Mon meilleur pote, je crois que tout le monde le sait, c’est Presnel Kimpembe. Parce que quand je suis arrivé, il m’a bien accueilli mais bon ce n’était pas le seul. Je m’entends très bien avec tous les joueurs mais forcément s’il y a un que je devrais sortir, ce serait Presnel. Parce qu’on est souvent en contact. Il connaît toute ma famille, je connais la sienne. Il m’a bien facilité l’intégration dans ce vestiaire de qualité avec de grands joueurs, et tout s’est bien passé pour moi. C’est tout qui m’a marqué, le club, l’équipe, les supporters, la , tout ce monde que je venais de redécouvrir après une longue durée en . Le fait de revenir en France, c’est un plaisir pour moi surtout dans un grand club comme le . C’est surtout l’état d’esprit des joueurs, l’accueil que m’a fait le club".