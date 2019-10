PSG, Gueye confiant pour sa présence lors du Classico

Arrêté depuis une semaine à cause d’un souci aux ischio-jambiers, Idrissa Gueye est optimiste quant à ses chances de participer au choc contre l’OM.

Le PSG se mesure à l’ , dimanche prochain à l’occasion du premier classique de la saison en . Pour ce rendez-vous, les champions de craignaient devoir faire sans Idrissa Gueye, mais il y aurait finalement une possibilité pour que le Sénégalais soit opérationnel.

C’est l’intéressé lui-même qui a fait part de cette nouvelle, ce jeudi lors d’une courte intervention sur Canal+ alors qu’il quittait le Camp des Loges. « J'avais une petite lésion, mais ce n'était rien du tout. J'espère bien être présent, inch'Allah », a-t-il confié avec le sourire.

#PSGOM



🗨️ "J'ai une petite lésion mais c'est rien"



Des nouvelles d'Idrissa Gueye avant le Classico 👀 pic.twitter.com/YtCNBzW6BP — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 24, 2019

Gueye est confiant, mais il y a tout de même peu de chances pour que Thomas Tuchel l’aligne d’entrée face aux Phocéens. Le vice-champion d’Afrique n’a plus effectué la moindre séance d’entrainement collective avec ses coéquipiers franciliens depuis environ 20 jours.

Même si Gueye est appelé à retrouver les terrains, l’infirmerie parisienne reste assez garnie. Julian Draxler et Thilo Kehrer y figurent depuis un bon moment, et ils ont été rejoints mardi dernier par Thomas Meunier (ischios) et Ander Herrera (adducteur).